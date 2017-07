Ferrari bietet mit dem Programm New Power 15 ab sofort Garantieverlängerungen an, mit denen Halter für bis zu 15 Jahre sorgenfrei unterwegs sind. Schon bisher waren die Italiener mit Verlängerungen auf bis zu zwölf Jahre der Maßstab in diesem Bereich. Nun soll das Programm „einen noch besseren Schutz des Werts und der funktionalen Integrität der Wagen aus Maranello bieten“.

Standardmäßig gilt für die Renner mit dem springenden Pferd auf der Haube eine Werksgarantie über drei Jahre – mit der Option auf zwei weitere Jahre – und einem kostenlosen Wartungsprogramm über sieben Jahre. Ab dem sechsten und bis zum zwölften Lebensjahr des Wagens können Besitzer die neue Garantie Power 15 jeweils für drei Jahre abschließen. Damit seien alle wichtigen Komponenten des Wagens – wie Motor, Getriebe, Kraftübertragungseinheit, Federung und Lenkung – abgedeckt.

Erwähnenswerte Besonderheit: Die Garantie-Erweiterung ist sowohl für neu als auch gebraucht gekaufte Ferrari verfügbar. Voraussetzung ist, dass der Wagen bestimmte technische Prüfungen besteht. mid