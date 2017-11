Wieder einmal kann Tesla die eigenen vollmundigen Ankündigungen nicht in die Tat umsetzen. So verfehlen das Unternehmen von Elon Musk mit nur 260 produzierten Model 3 massiv. Auch die Verluste des Unternehmens nehmen weiter zu. So wurden allein im letzten Quartal Verluste in Höhe von 619 Millionen Dollar angehäuft. Das Unternehmen konnte in der Historie noch in keinem Geschäftsjahr einen Gewinn erwirtschaften. Allein bei der Ankündigung neuer Superlative ist Tesla weltmeisterlich.