Vor rund vier Jahrzehnten trat der VW Golf GTI seinen Siegeszug rund um den Globus an. Längst sind die drei Buchstaben zum Markenzeichen geworden, so wie das „M“ bei BMW. „GTI“ steht für Sportlichkeit und Fahrspaß. Bald auch beim Up?

Als Hommage am seinen Ur-GTI drückt Volkswagen jetzt seinem kleinsten Familien-Mitglied dieses Gütesiegel auf. Läuft alles nach Plan, dann soll Anfang 2018 der Up GTI an den Start gehen.

Als Weltpremiere zeigt der Autohersteller seinen neuen Wolf im Schafspelz passenderweise beim legendären GTI-Treffen am Wörthersee (24. bis 27. Mai). Konzept und Leistung des 85 kW/115 PS starken Up orientieren sich laut VW am 1976 vorgestellten Golf GTI I mit 81 kW/110 PS. Der Up GTI hat leistungsmäßig die Nase vorn: Den Spurt von 0 auf 100 km/h schafft er in 8,8 Sekunden, und die Höchstgeschwindigkeit gibt VW mit 197 km/h an. Zum Vergleich: Der Ur-GTI kam auf Tempo 182 und erledigte den Standard-Sprint in 9,0 Sekunden.

Von außen gibt sich der Up als typischer GTI zu erkennen. Vorn ist es zum Beispiel der rote Querstreifen im Kühlergrill mit Wabenmuster und dem eingearbeiteten GTI-Logo. Seitlich verraten die schwarzen Doppel-Querstreifen über den Seitenschweller-Abdeckungen die GTI-Gene. Die Außenspiegel-Kappen sind in Hochglanz-Schwarz lackiert. Und die 17-Zoll-Leichtmetallräder kommen in neuem Design daher. Und natürlich hat der Up GTI ein um 15 Millimeter tiefer gelegtes Sportfahrwerk. Im Innenraum darf der Fahrer ein sportliches Lederlenkrad in den Händen halten. Eine Kleinigkeit, die viele GTI-Fans liebgewonnen haben, darf natürlich nicht fehlen: der GTI-Schaltknauf. mid