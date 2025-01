WWCOTY-Award 2025: Die Gewinner stehen fest! | In In News | Von Von Redaktion/cwe

Autos des Jahres 2025 – Das sind die Women’s World Car of the Year Gewinner

Die Women’s World Car of the Year (WWCOTY) hat die Gewinner für das Jahr 2025 bekannt gegeben. Alle prämierten Modelle in den 8 Fahrzeugkategorien (Urban Model, Compact SUV, Large Car, Large SUV, 4×4 und Pick-Up, Performance and Luxury Car, Best Tech sowie den Sandy Myhre Award für die Marke mit dem größten Engagement für Frauen) überzeugen bei Sicherheit, Fahrkomfort, Technologie, Effizienz, Umweltfreundlichkeit und Geschlechtergerechtigkeit.

Die wichtigsten Fakten:

• 81 Fahrzeuge aus aller Welt standen zur Wahl. Alle Modelle wurden zwischen Januar und Dezember 2024 eingeführt und sind auf mindestens zwei Kontinenten oder in 40 Ländern erhältlich.

• Die Jury besteht aus 82 Motorjournalistinnen aus 55 Ländern und fünf Kontinenten – die einzige rein weibliche Jury in der Automobilbranche weltweit.

• Die Auszeichnung wird in diesem Jahr zum 15. Mal vergeben.

Auch Deutschland ist in der Jury prominent vertreten: Nina Maria Weizenecker, bekannt als NinaCarMaria und als Redakteurin für der-Autotester.de, hat als deutsche Vertreterin die besten Fahrzeuge des Jahres mitgewählt. „Die hohe Qualität und Vielfalt der nominierten Fahrzeuge zeigt, wie sich die Automobilindustrie in wichtigen Bereichen wie Elektrifizierung, Sicherheit und Komfort weiterentwickelt hat“, sagt Nina Maria Weizenecker. „Diese Auszeichnung ist ein wertvoller Maßstab für Käufer weltweit.“

Die Gewinner:

• Bestes Urban Model: Mini Cooper

• Bestes Compact SUV: Kia EV3

• Bester Large Car: Audi A6 e-tron

• Bestes Large SUV: Hyundai Santa Fe

• Bester 4×4 und Pick-Up: Toyota Land Cruiser

• Bester Performance and Luxury Car: Porsche Panamera

• Best Tech Award: BYD

• Sandy Myhre Award: Volvo

• Der Mini Cooper überzeugt mit Agilität und Retro-Details im Innenraum, gepaart mit modernster Technologie.

• Der Kia EV3, ein rein elektrischer SUV, punktet mit bis zu 605 km Reichweite und einem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis.

• Der Audi A6 e-tron besticht als 100% elektrische Limousine durch seine Reichweite von über 700 km und die Verarbeitungsqualität.

• Der Hyundai Santa Fe ist ein vielseitiger SUV, der Familienfreundlichkeit mit Offroad-Qualitäten verbindet.

• Der Toyota Land Cruiser bleibt seiner Offroad-Tradition treu und glänzt mit robuster Technik und moderner Sicherheit.

• Der Porsche Panamera steht für Luxus, Performance und höchste Verarbeitungsqualität.

• BYD erhält den Best Tech Award für seine revolutionäre Batterietechnologie und innovative Hybridsysteme.

• Volvo wird mit dem Sandy Myhre Award für sein vorbildliches Engagement für Frauen sowie Innovationen im Bereich Sicherheit ausgezeichnet.

Finale Abstimmung und Bekanntgabe:

Die Gewinner der Fahrzeugkategorien ziehen in die Endrunde ein. Der Gesamtsieger der WWCOTY 2025 wird am 6. März um 00:00 Uhr (NZT) auf dem YouTube-Kanal der WWCOTY bekannt gegeben – passend zum Internationalen Frauentag.

Über WWCOTY:

Die Women’s World Car of the Year wurde 2009 von Sandy Myhre ins Leben gerufen, um Frauen in der Automobilwelt eine Stimme zu geben. Die Jury bewertet Fahrzeuge nicht nach Geschlecht, sondern nach Kriterien, die für jeden Käufer entscheidend sind: Sicherheit, Qualität, Design, Preis-Leistungs-Verhältnis, Umweltfreundlichkeit und Fahrspaß. Ziel ist es, die besten Fahrzeuge des Jahres zu küren und die Mobilität von Frauen weltweit zu fördern.

