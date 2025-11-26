Neue 3-Kanal-Dashcam: Wie gut ist die Redtiger F17 Elite? | In Ratgeber In Clips | Von Von Bezahlte Kooperation

Die Redtiger F17 Elite gehört zu den spannendsten neuen Dashcams auf dem Markt – und ist laut Hersteller die weltweit erste 3-Kanal-Dashcam mit echter Vollnacht-Farbansicht im Innenraum.

In meinem Review zeige ich, wie die Kamera funktioniert: von der 4K-Videoqualität über die Farb-Nachtsicht bis zum 24/7-Parkmodus. Mit moderner Sony STARVIS 2 Sensor-Technik, Wi-Fi 6, GPS und einem hitzeresistenten Kondensator will die F17 Elite vor allem Langzeitnutzer überzeugen. Doch wie schlagen sich Bildschärfe, Dynamik, Low-Light-Performance und App-Steuerung im Einsatz? Das kläre ich im Video.