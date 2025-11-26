Banner Porsche Zentrum Offenburg

Neue 3-Kanal-Dashcam: Wie gut ist die Redtiger F17 Elite?

26. November 2025
|In Clips, Ratgeber
|Von Bezahlte Kooperation

Die Redtiger F17 Elite gehört zu den spannendsten neuen Dashcams auf dem Markt – und ist laut Hersteller die weltweit erste 3-Kanal-Dashcam mit echter Vollnacht-Farbansicht im Innenraum.

In meinem Review zeige ich, wie die Kamera funktioniert: von der 4K-Videoqualität über die Farb-Nachtsicht bis zum 24/7-Parkmodus. Mit moderner Sony STARVIS 2 Sensor-Technik, Wi-Fi 6, GPS und einem hitzeresistenten Kondensator will die F17 Elite vor allem Langzeitnutzer überzeugen. Doch wie schlagen sich Bildschärfe, Dynamik, Low-Light-Performance und App-Steuerung im Einsatz? Das kläre ich im Video.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Redtiger F17 Elite
Banner Porsche Zentrum Offenburg
Avatar
Bezahlte Kooperation
Ähnliche Beiträge

Add comment