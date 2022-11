WEY Coffee 01 – Premium-Power-SUV mit PHEV-Antrieb und 460 PS Leistung 

¡Ola aus Lissabon!

„Hat hier jemand Coffee gesagt?“ Als großer Kaffee-Liebhaber werde ich von diesem Wort direkt in den Bann gezogen. Spoiler-Alert, heute geht es nicht um das meist geliebte, frisch gebrühte Heißgetränk. Gemeinsam mit dem neuen WEY Coffee 01 durfte ich die wunderschöne Landschaft südlich von Lissabon erkunden.

WEY ist die erste Automarke der international agierenden chinesischen Elektromarke „Great Wall Motor“: Obwohl die Marke erst im Jahr 2016 gegründet wurde, rollt nun schon im Januar 2023 WEY mit dem Coffee 01 auf den europäischen Markt. Das Premium-SUV ist 4.87 Meter lang, 1.96 Meter breit und 1.69 Meter hoch. Sein Radstand wird mit 2,91 Meter angegeben. Das sind typische Maße für ein Mid-Size-SUV. Angetrieben wird es von einem Plug-in-Hybrid-System, also einer Mischung aus Verbrenner, extern aufladbarem Akku und zwei E-Motoren. Die elektrische Reichweite gibt WEY mit bis zu 146 Kilometer an.

Das ist viel und aktuell das Premium-PHEV-SUV im Segment mit der größten Reichweite. In Kombination mit den Verbrenner und seinem Benzin-Tank resultiert eine Gesamt-Reichweite von 800 Kilometern. Damit ist man auch für lange Fahrten bestens gerüstet. Da kann man auf einen Diesel-Antrieb verzichten. Der WEY Coffee 01 kombiniert einen effizienten 2.0 Liter-Turbo-Benziner mit zwei Elektromotoren. Die Systemleistung liegt bei beachtlichen 460 PS. Durch den Antriebsmix erhält der Nutzer größtmögliche Flexibilität.

Aber damit nicht genug, im Preis des Coffee 01 sind die meisten Extras serienmäßig on Board. So etwa 21 Zoll-Alus, ein riesiges Panoramadach und auch das Advanced Driving Assitance System (ADAS). Versteckte Türgriffe vermitteln hohe Wertigkeit, genauso wie der schön gezeichnete Kühlergrill. Laser-Scheinwerfer lassen nachts weit blicken und unterstützen den sportlich-modernen Look. Alles in allem zeigt sich hier erstklassige Automobil-Technologie, gepaart mit modernem Design und bester Funktionalität. Auf unseren Testfahrten wurde deutlich, wie stark der WEY Coffee 01 die Blicke von Einheimischen und Touristen auf sich zieht.

Sogar Schnell-Laden möglich – selten in PHEVs.

Das Laden des Performance-PHEVs funktioniert sogar mit einer DC-Schnell-Ladung von Null auf 80 Prozent in 53 Minuten. Wer die kurze Ladedauer im Auto nutzen möchte, kann sich im Innenraum wohl fühlen. Hochwertige Materialien wie Alcantara und Leder treffen auf ein smartes Innenleben im Coffee 01. Ein dreifacher Touchscreen deckt modernste Skills ab.

Ein 14,6 Zoll Multimedia-Screen, eine 9,2 Zoll Instrumententafel und das 9 Zoll Switch-Panel mit dem die Klimaautomatik gesteuert wird. Auch serienmäßig bietet das Premium SUV Augmented Reality mit Head-up-Display. Die Sound-Anlage nutzt 12 hochwertige Lautsprecher. Die Ambiente-Beleuchtung lässt das Interieur luxuriös erscheinen. Gesichtserkennung, Sprachassistent, eine 360 Grad Umgebungskamera sowie eine WEY-App runden das moderne Bild harmonisch ab. Mehr kann man kaum erwarten. Dazu kommt die starke Performance des Antriebssystems. Der Power- Premium-PHEV kann alle 4 Räder antreiben.

8 verschiedene Fahrmodi stehen zur Auswahl: Normal, EV, Charge, Snow, Mud, Sand, AWG und Sport. Der Fahrer kann aus 3 Rekuperationsstufen wählen und dem Akku so zusätzliche Energie zuführen. In 5,0 Sekunden kann der Coffee 01 aus dem Stand auf Tempo 100 sprinten. Dazu steht ein maximales Drehmoment von 847 Newtonmetern bereit. Beeindruckend! Bei 235 Stundenkilometern ist die Höchstgeschwindigkeit erreicht. Die Kraft wird über ein schnell schaltendes 9-Gang-Doppelkupplungsgetriebe an die Räder geleitet, es kann aber auch manuell geschaltet werden.

Fazit

Der WEY Coffee 01 setzt neue Maßstäbe im Segment der Premium-SUVs. Durch den PHEV erhält sein Fahrer flexible Mobilität mit einer richtig großen elektrischen Reichweite von bis zu 146 Kilometern. Der Coffee 01 verbindet, hochwertige Qualität, luxuriösen Komfort und intelligente Technologie. Dabei sind nahezu alle Optionen und Extras serienmäßig. Die Preise starten bei 55.900 Euro für die Premium Line. Die Luxury-Line kostet ab 59.900 Euro.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Technische Daten:

WEY Coffee 01

Länge [m]: 4,87

Breite [m]: 1,96

Höhe [m]: 1,69

Batteriekapazität [kWh]: 41,8

rein elektr. Reichweite [km]: 146

Drehmoment [Nm]: 847

Leistung [PS]: 476

Beschleunigung 0-100 km/h [s]: 5,0

#WEYCoffee01