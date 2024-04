VW Touareg R (2024) – Die R-Version hat ihren Preis

Touareg R – Gelungene Mischung aus Komfort, Sportlichkeit und Nutzwert

Touareg R: Seit 2002 gibt es das große SUV von VW schon. Die Markteinführung war im Nachhinein auch ein bedeutsamer Schritt für andere Konzernmarken, denn auf ihm basieren heute auch der Audi Q7, der Porsche Cayenne, Der Bentley Bentayga und auch der Lamborghini Urus. So können die Entwicklungskosten für den Touareg auf eine deutlich größere Stückzahl an Fahrzeugen verteilt werden, als ursprünglich absehbar gewesen ist.

Heute ist der Touareg R zudem das größte und teuerste Modell der Marke VW. Im vergangenen Jahr kam der Touareg in seiner neuesten Version mit leicht veränderter Front und technischen Updates auf den Markt. Für uns Grund genug, das große SUV in seiner sportlichsten R-Version im Alltag unter die Lupe zu nehmen.

Kraftvoller PHEV-Antrieb

An der Front fällt für Insider auf Anhieb der veränderte Vorbau ins Auge, dort insbesondere die 3er-LED-HD-Matrix-Scheinwerfer mit ihren (je Seite) 19.000 Lichtpunkten, die die Straßen richtig gut ausleuchten. Ansonsten bleibt der Touareg mit seinen 4,90 Meter Länge und 1,69 Meter Höhe – von außen betrachtet – was er immer gewesen ist, ein stattliches SUV.

Das drückt sich natürlich auch im Innenraum aus, der viel Raum für Passagiere und Gepäck bietet. Das Kofferraumvolumen lässt sich von 665 auf bis zu 1.675 Liter erweitern. Vorn dominiert das große Innovision Cockpit, das per Touch leicht und intuitiv zu bedienen ist. Für mich das Beste, was VW hier zu bieten hat. Auch die Sprachbedienung funktioniert tadellos, was im Vergleich nicht selbstverständlich ist. Der klar gezeichnete Innenraum versprüht eine hohe Wertanmutung. Alles findet sich, wo man es erwartet. Selbstredend sind die modernen Assistenzsysteme zur Erhöhung von Sicherheit und Komfort mit an Bord.

Richtig gutes Innovision Cockpit

Der Plug-in-Hybrid Antrieb leitet seine Kraft über ein schnell schaltendes 8-Gang-Automatikgetriebe an alle 4 Räder. 462 PS stehen als maximale Systemleistung bereit. Dabei kommen 136 PS vom E-Motor, bis zu 340 PS stellt der 3-Liter-Benzin-Verbrenner aus seinen 6 Zylindern zur Verfügung. VW gibt als maximales Systemdrehmoment 700 Newtonmeter an. Daraus ergibt sich eine Beschleunigung aus dem Stand auf Tempo 100 in sportlichen 5,2 Sekunden. Erst bei 250 Stundenkilometern ist Schluss mit lustig.

Geringe rein elektrische Reichweite

Die elektrische Energie für den E-Antrieb wird im einem 14,3 kWh (netto) Akku gespeichert. VW gibt als Stromverbrauch runde 24 kWh je 100 Kilometer an, auf unseren Testfahrten lag der Verbrauch jedoch bei ca. 30 kWh. Wie auch beim Verbrenner hängt der Verbrauch und damit auch die Reichweite stark von der abgeforderten Leistung ab. Als reine E-Reichweite ergeben sich folglich etwa 35 bis 50 Kilometer. Das ist im Segmentvergleich kein Spitzenwert, hier werden von Wettbewerbern E-Reichweiten bis in den doppelten Bereich erzielt. Wenn man allein den Benzin-Verbrenner nutzt, muss man mit Verbrauchswerten zwischen 9 und 15 Litern rechnen.

Ein Benziner ist halt kein Diesel. In der Stadt und auf der Landstraße sollte man daher möglchst oft den E-Antrieb nutzen, auf der Autobahn dürfte das aufgrund der geringen reinen E-Reichweite kaum möglich sein. Deshalb ist es auch zu verschmerzen, dass der Akku des PHEV-Touareg nicht an Schnell-Ladesäulen geladen werden kann. An Haushaltssteckdosen lässt sich das leere Akku in 8,5 Stunden laden, an 3,6 kW Wallboxen in etwa 5 Stunden und an 7,2 kW Ladepunkten in 2,5 Stunden. Wer also eine Garage besitzt, ist hier gut aufgestellt, denn über Nacht ist das Akku in jedem Fall wieder voll.

Keine Schnell-Lademöglicheit

Das Fahren mit dem R-Touareg macht richtig Freude. Nicht allein wegen seiner unbändigen Kraft und Dynamik. Sein Luftfahrwerk erlaubt es genauso komfortabel, wie sportlich unterwegs zu sein. Der E-Antrieb unterstützt den Verbrenner in bester Form, das erzeugt in erster Linie ein feines Ansprechverhalten. Man fühlt sich im Komfort-Modus in diesem großen und schweren Wagen (2,5 Tonnen) wie in einer Sänfte, im Sport-Modus dagegen wie in einem Sportwagen. Der Fahrer kann also wählen, ganz nach Gusto. Das ist mein Ding.

Zudem ist der Nutzwert des Touareg hoch. Wer einen Anhänger ziehen möchte, kann bis zu beachtlichen 3,5 Tonnen an den Haken nehmen. Beim Nutzen des Dachs als Ladefläche sorgen dort angebrachte Sensoren für ein angepasstes Fahrverhalten. Klasse!

Fazit

Der Touareg kostet in der R-Version ab ca. 94.000 Euro (in der Basis ab 69.000 Euro). In unserm Testwagen kamen noch etliche Optionen dazu, so ergaben sich 113.000 Euro. Dafür strickt eine alte Frau sehr lange. Man bekommt aber auch ein Auto, das kaum Wünsche offen lässt. Gegenüber dem artverwandten Porsche Cayenne, Audi Q7 oder Bentley Bentayga ist der VW aber günstig und optisch zurückhaltender. Wer Understatement mag, ist also beim VW richtig. Ich bin in der Testphase ein Fan des Touareg geworden, denn er erfüllt meine Ansprüche an ein Auto in weitgehender Art. Er kombiniert Langstreckenkomfort mit Sportlichkeit, hoher Qualitätsanmutung, Bedienfreundlichkeit und viel Nutzraum. Wohl dem, der sich diesen Luxus leisten kann.

https://youtu.be/YkPsAa3dEIM?si=ASE0frMrz4xjYW8x

Technische Daten – VW Touareg R eHybrid (2024)