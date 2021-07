VW stellt den Taigo für den europäischen Markt vor

VW hat den Medien in einer Online-Präsentation den Kleinwagen Crossover „Taigo“ vorgestellt. Das 4,26 Meter lange CUV wurde bei VW do Brasil auf der sogenannten MQB A0-Plattform entwickelt und ist in Südamerika seit rund einem Jahr unter dem Namen „Nivus“ auf dem Markt.

VW Taigo

Nun kommt der Kleinwagen mit der Coupe-Linie und der erhöhten Sitzposition optisch nahezu unverändert auch auf den Europäischen Markt. Optisch prägnant ist das breite LED-Leuchtband am Heck des Taigo. Gebaut wird er auf der gleichen Produktionslinie wie der Polo im VW Werk in Pamplona.

VW Nivus

Kleinwagen Crossover mit Coupé-Silhouette

In Südamerika kostet der Nivus etwa 14.000 Euro. Hierzulande werden die Preise des Taigo knapp unter 20.000 Euro beginnen, so die VW Verantwortlichen auf Nachfrage. Damit würde er in etwa so viel kosten, wie seiner nächster Verwandter, der VW T-Cross, gegenüber dem er jedoch etwas länger (4,26), breiter (1,75 Meter) und runde 10 Zentimeter niedriger (1,49 Meter) ausfällt. Schon in diesem Grundpreis wird das CUV mit seiner Coupe-Silhouette mit LED-Scheinwerfern auf die Straße rollen. Auch eine Klimaanlage, ein Multifunktionslenkrad, ein digitales Cockpit und eine geschäumte Instrumententafel gibt es ohne Aufpreis. Das Handy kann kabellos mit dem Kommunikationssystem des Taigo verbunden und ebenso geladen werden.

VW R-Line

Angereichert mit Europäischer Technik

Im Unterschied zu Südamerika wird es für den hiesigen Markt auch eine R-Line Variante mit schwarzen Hochglanz-Elementen geben. Als Optionen werden in Deutschland unter anderem ein Panorama-Aufstell-Schiebedach sowie eine 300-Watt-Sound-Anlage mit 6 Lautsprechern angeboten.

Preise deutlich höher als in Südamerika

Die weithin bekannten Assistenz-Systeme wird es auch für das Klein-CUV geben. So ist automatisiertes Lenken von 0 bis 200 Stundenkilometer möglich. Ein weiter entwickeltes ACC nennt VW PACC, denn es integriert prädiktive Daten aus dem Navi, so dass die Geschwindigkeit vor Kurven oder Kreisverkehren automatisch angepasst wird. Wer möchte, kann den Taigo, den es in 8 Farben geben wird, auch mit einem schwarz-Lackierten Dach versehen. Auch eine Anhängerkupplung wird gegen Mehrpreis verfügbar sein, so könnte man Fahrradträger auf der Kupplung montieren.

Markteinführung im Spätsommer

Einen reinen E-Antrieb wird es für den Taigo nach Aussage von VW nicht geben, auch hybride Varianten sind nicht vorgesehen. Ebenso soll es keinen GTI und auch keinen R-Antrieb geben. Noch vor Jahresende ist eine Fahrveranstaltung für Medienvertreter geplant, wir werden berichten.

