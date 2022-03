VW ID.Buzz (2023) – Kann der neue elektrische Mircobus den Erfolg des Bullis fortsetzen?

Das war ja eine schwere Geburt. Schon seit dem Jahr 2001 geistert der VW „Microbus“ durch die Gazetten und über die Auto-Messen dieser Welt. Die Reaktionen zu dieser Studie waren überwältigend positiv. Sein Design hat breit begeistert, weil es Tradition (T1) und Moderne zusammenbrachte. Übrigens: Der VW ID.Buzz ist nicht erste erste VW Bus mit E-Antrieb, Schon vor rund 50 Jahren gab es einen T2-Bulli in einer Klein-Serie mit Elektro-Motor, der es allerdings nur auf eine Reichweite von 85 Kilometern brachte. Man sieht, der E-Antrieb ist wahrlich nichts Neues. Heute bringen es die E-Antriebe allerdings auf eine deutlich größere Reichweiten.

VW ID.Buzz

Bestellbar ab Mai

Doch zunächst zum Design des Serien-ID.Buzz, der ab Mai bestellbar sein wird und ab Herbst ausgeliefert werden soll. Leider hat er gegenüber der Studie an Retro-Charme verloren. Vermutlich der Sicherheit und dem Nutzwert geschuldet. Optisch gelungen ist er in meinen Augen trotzdem, dieser Bulli mit seinem E-Antrieb wurde klar und modern gezeichnet. Auch bei den Maßen ist man eng an der Studie geblieben, die im Jahr erstmals im Jahr 2001 auf der Auto-Messe in Detroit präsentiert worden ist. Unvorstellbar lange 21 Jahre ist das her. Schnell war man bei VW bekanntlich noch nie, erfolgreich aber fast immer.

VW ID.Buzz Cargo

Längere Variante soll 2024 in den Verkauf kommen

Der 4,71 Meter lange, 1,94 Meter hohe und 1,98 Meter breite E-Bus mit seinem Radstand von 2,90 Meter kommt sowohl als PKW-Variante wie auch als ID.Buzz Cargo für den gewerblichen Einsatz auf den Markt. Als Cargo kann er bis zu 2 Euro-Paletten transportieren und dazu zwei oder drei Passagiere. Dagegen finden im PKW-ID.Buzz bis zu 5 Personen Platz, zudem Gepäck bis zu 2.205 Litern (bei umgeklappter Sitzbank). Mit seiner Höhe von 1,94 Meter sollte der ID,Buzz in alle üblichen Parkhäuser passen. Auch andere Parkplätze mit Höhenbegrenzungen sollten so kein Problem für ihn sein. Das ist ein wesentlicher Vorteil für die Alltagstauglichkeit des VW ID.Buzz. Als zulässiges Gesamtgewicht gibt VW 3.000 Kilogramm an, für die Zuladung 650 Kilo. Daraus resultiert ein Leergewicht von rund 2.350 Kilogramm. Wer mehr Raum und Zuladung möchte, der muss bis 2024 warten, denn dann soll eine längere Variante folgen.

Reichweite für den E-Bus noch nicht bekannt

Für den Antrieb ist ein 150 kW leistender E-Motor zuständig, der es auf ein Drehmoment von 310 Newtonmetern bringt. Fü die Speicherung des Stroms ist eine 77 kwh-Batterie (netto) zuständig. Sie kann bei Wechselstrom mit mit zu 11 kW geladen werden. An einer Schnell-Ladesäule sind bis zu 170 kw möglich. So braucht man fürs Laden von 5 auf 80 Prozent im besten Fall 30 Minuten. Zur Reichweite macht VW bisher keine Angaben. Wir gehen jedoch von bis zu 420 Kilometern aus. Als Spitzengeschwindigkeit stehen 145 Stundenkilometer in den technischen Daten.

Der Innenraum des ID-BUZZ erinnert an die bisherigen ID-Modelle. Etwas kühl und mit einer mittleren Qualitätsanmutung. Das Feeling im Inneren des ID.Buzz kann man als hell, freundlich und loungeartig bezeichnen. Die Assistenz- und Infotainment-Systeme, die man aus den anderen Modellen auf Basis des MEB-Baukastens kennt, gibt es auch für den ID.Buzz,

Preise noch geheim

Wir sind schon gespannt auf die ersten Testfahrten mit dem ID.Buzz. Die Preise für den E-Bus wurden noch nicht kommuniziert, diese werden spätestens mit dem Bestell-Start im Mai bekannt sein. Der ID.Buzz wird übrigens im VW-Stammwerk in Hannover produziert.

Technische Daten:

• Breite ohne Außenspiegel: 1.985 mm

• Höhe: 1.937 mm (Cargo: 1.938 mm)

• Länge: 4.712 mm

• Radstand: 2.988 mm

• Ladekante: 632 mm

• Kofferraumvolumen ID. Buzz mit fünf Personen an Bord: bis zu 1.121 Liter

• Kofferraumvolumen ID. Buzz bei umgeklappter zweiter Sitzreihe: bis zu 2.205 Liter

• Laderaumvolumen ID. Buzz Cargo: 3,9 m3 (nach SAE V6), Stauraum für zwei Europaletten

• Zulässiges Gesamtgewicht ID. Buzz Cargo: 3.000 kg

• Maximale Zuladung ID. Buzz Cargo: 650 kg

• vollelektrischer Heckantrieb

• Max. Leistung: 150 kW

• Max. Drehmoment: 310 Nm

• Batteriekapazität: 82 kWh brutto, 77 kWh netto

• AC-Ladeleistung (Wechselstrom): 11 kW

• DC-Ladeleistung (Gleichstrom) an Schnellladesäulen: bis zu 170 kW

• Höchstgeschwindigkeit: 145 km/h, elektronisch abgeregelt

• Reichweite: folgt zu einem späteren Zeitpunkt

• Wendekreis: 11,1 Meter

Fotos: Volkswagen

