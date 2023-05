Volvo bringt ein kleines Elektro-SUV auf den Markt, welches am 7. Juni 2023, 13.30 Uhr erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt werden soll. Am gleichen Tag soll in einzelnen Ländern wie Deutschland auch der Bestellstart für den kleinen Volvo EX30 erfolgen, der die Modellpalette des schwedischen Automobilherstellers nach unten abrunden soll. Weitere Details zum neuesten Familienmitglied will Volvo in den kommenden Wochen bekanntgegeben.

Teaserfoto: Volvo

