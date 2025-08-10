Der Toyota RAV4 steht vor der Neuauflage auf neuer Plattform – im Frühjahr 2026 kommt das Facelift in 6. Generation. Aber lohnt es sich vielleicht, das aktuelle Modell jetzt günstiger zu kaufen?

Wir sagen: Ja – und zeigen dir warum!

✅ Bewährte Technik – sofort verfügbar

✅ attraktive Rabatte auf das Auslaufmodell

✅ Günstiger als das kommende Facelift

Viele Händler bieten aktuell vermutlich spannende Angebote, weil Platz für das neue Modell gemacht wird. Wer clever ist und gut verhandelt, nutzt die Gunst der Stunde: ein starkes SUV mit hohem Restwert – zum besseren Preis.

📌 In unserem Review zeigen wir, was das aktuelle Modell kann – und ob es sich lohnt, jetzt zuzuschlagen.

👉 Jetzt anschauen und selbst entscheiden: kaufen oder warten?