Toyota hat eine neue Batterie für Hybridfahrzeuge entwickelt.

Produziert werden die neuen Akkus künftig bei Toyota Industries im Werk Kyowa (Obushi) und an einem Standort auf dem Firmengelände neben dem Werk Higashiura (Higashiura-cho/Chita-gun), die beide in der Provinz Aichi liegen. Damit lässt sich flexibel auf die Nachfrage reagieren.

Im Rahmen der „Environmental Challenge“ will Toyota den CO 2 -Ausstoß bis 2050 um 90 Prozent gegenüber dem Stand von 2010 senken. Eine konsequente und beschleunigte Elektrifizierung der Modellpalette spielt dabei eine entscheidende Rolle, um auch kurzfristig Erfolge zu erzielen – bis 2025 wird beispielsweise in allen Baureihen eine elektrifizierte Antriebsversion angeboten. Toyota strebt dabei aber nicht nur eine Verringerung der CO 2 -Emisionen im Fahrbetrieb an: Über den gesamten Lebenszyklus eines Fahrzeugs sollen diese bis 2050 auf null reduziert werden. Die weltweiten Werke sollen bis dahin vollkommen klimaneutral produzieren.

Foto: Toyota