Toyota Aygo X UNDERCOVER – Weltpremiere auf der Pariser Fashion Week

Nina hatte einen Spezialauftrag auf der Pariser Fashion Week. Perfect fit! Denn NinaCarMaria nutzte dabei natürlich die Gelegenheit, sich von neuen Modetrends inspirieren zu lassen. Der eigentliche Anlass war die Weltpremiere eines ganz besonderen Toyota Aygo X. Nämlich das exklusive Sondermodell „Undercover“, das vom gleichnamigen Modelabel inspiriert wurde. Der Toyota Aygo X UNDERCOVER geht demnächst in Produktion und wird in einer limitierten Auflage von nur 500 Einheiten zu den deutschen Händlern rollen.

Japanische Modelabel arbeitet mit Toyota

Der Aygo X UNDERCOVER ist das Produkt aus der branchenübergreifenden Zusammenarbeit zwischen Toyota und dem japanischen Designlabel „UNDERCOVER“ von Jun Takahashi. Inspiriert von seiner Design-Philosophie der „Nonkonformität“ und dem Brechen von Stereotypen, zeichnet sich das Crossover-Modell durch eine exklusive, von Toyota entwickelte, Zweifarb-Lackierung mit grauer Karosserie als Basis und korallenroten Akzenten an den schwarzen 18-Zoll-Leichtmetallfelgen aus. Im Innenraum warten speziell gebrandete Sitze sowie Fußmatten mit Monogramm-Muster; Takahashis „Chaos/Balance“-Motto findet sich am Dach wieder.

Der Toyota Aygo X UNDERCOVER

UNDERCOVER ist für das Spiel mit den Kontrasten bekannt: Punk verbindet sich mit Couture, das Digitale mit dem Analogen. Diese Prinzipien werden in der Zusammenarbeit mit Toyota fortgesetzt: Die Welt der Mode verschmilzt mit der des Automobils. Die Einführungs-Kampagne spielt in der halbfiktiven Welt von Paris und Tokio, in der virtuelle und physische Dinge verschwimmen: Die Untergrundkultur des Tokioter Stadtviertels Harajuku trifft auf das zeitgenössische Savoir-faire von Le Marais, wo die Gemeinschaft lebt, die mit UNDERCOVER aufgewachsen ist – Fans können in der Kampagne zahlreiche „Easter Eggs“ von Jun Takahashi entdecken.

„Ich habe erstmals an einem Automobil gearbeitet. Da Toyota eine so renommierte und innovative japanische Marke ist, hatte das Projekt eine tiefe emotionale Bedeutung“, sagt Takahashi. „Ich finde es spannend, zwei gegensätzliche Elemente oder Welten miteinander zu verschmelzen. Sowohl die Materialien als auch die Art und Weise, wie wir die Farben zur Verfügung gestellt haben, unterscheiden sich völlig von Kooperationen im Bereich der Mode. Stadtlandschaften inspirieren zu Farben, die typisch für UNDERCOVER sind. Sie fügen sich in den Alltag ein, stellen aber Konventionen in Frage, wenn man unter die Oberfläche schaut. Ich fahre jeden Tag mit meinem eigenen Auto und weiß, welche Bedeutung Farbe haben kann.“

Der Aygo besticht seit seiner Markteinführung 2005 mit jugendlichem Charme und einem Höchstmaß an Personalisierung. Damit hat der Aygo viele stilbewusste Automobilkäufer überzeugt, die ihn zeitweise zum meistverkauften Toyota Modell Europas gemacht haben. Die Neuauflage als Crossover-Variante hat für zusätzliche Emotionen gesorgt.

„Wir wussten, dass UNDERCOVER den individuellen Charakter des Aygo X noch stärker hervorheben kann, und waren gespannt, wie sich Juns Modesprache in den automobilen Entwicklungsprozess übertragen lässt“, so Tadao Mori, Head of Styling Design bei Toyota Europe.

„Mode- und Automobildesign haben viele Gemeinsamkeiten, aber Jun hat uns völlig neue Wege aufgezeigt, wie man Farben betrachten kann und wie man aus alltäglichen Details etwas Interessantes und Unerwartetes kreieren kann.“

Über UNDERCOVER und Jun Takahashi

UNDERCOVER wurde 1990 von Jun Takahashi gegründet und zunächst in der Untergrundszene des Tokioter Stadtviertels Harajuku für seine einzigartige Verschmelzung von Kunst, Streetwear und Musik-Subkulturen bekannt. Später kultivierte die Marke Synergien mit Kooperationspartnern und fand weltweite Anerkennung mit Highend-Mode in Paris, wo sie seit über einem Jahrzehnt auftritt. Dabei ist sie in ihrem Kern immer dem „rebellischen“ Geist und der einzigartigen Ideologie treu geblieben.

