Tesla Model X – Das E-SUV mit Coolness-Faktor

Bevor das Facelift des neuen Model X 2021 auf den Markt gebracht wird, haben wir noch einmal die erste Generation der Falcon Wings gefahren.

Das Model X des amerikanischen Unternehmens gibt es in drei Varianten. Mit der Standard Range hat es eine Batterie-Kapazität von 75 Kilowattstunden und schafft eine Reichweite von 383 Kilometern. Die Long Range Version bringt es auf eine Akku-Leistung von 100 Kilowattstunden, damit wird eine Reichweite von 475 Kilometern erreicht. Seine Leistung von 422 Pferdestärken beschleunigen das SUV-artige Auto in nur 4,6 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100. Stärkste Variante des Model X ist die sogenannte Performance Ausführung. Auch sie profitiert vom 100 kWh Akku, bringt es es jedoch „nur“ und eine Reichweite von 465 Kilometern. Dafür beschleunigt es nahezu doppelt schnell. In nur 2,8 Sekunden ist der Sprint von 0 auf 100 Stundenkilometer absolviert. Mit dieser Antriebsvariante ist das Model X aktuell das schnellste SUV auf den Straßen dieser Erde.

Doch Leistung und Geschwindigkeit sind bekanntlich nicht alles. Das Model X bietet im Segment-Vergleich auch mächtig viel Stauraum. Bis zu sieben Personen können im Model X Platz finden. Auf zwei edlen Einzelsitzen können die Passagiere in der zweiten Reihe Platz nehmen. Die optionale 3. Sitzbank bieten bis zu 3 Personen Raum. Die Sitze der zweiten Reihe lassen sich elektrisch einstellen und auch umklappen. Durch die Falcon Wings fällt auch der Einstieg auf die letzte Reihe wirklich leicht. Was mir hier fehlt ist eine Ablagefläche.







Das Model X stellt eine Ladekapazität von 2.487 Litern bereit. Zwei Klicks auf den Fahrzeugschlüssel reichen aus, um den Kofferraum zu öffnen. Es gibt zudem einen zweiten, kleineren Stauraum unter der Fronthaube. Selbst Anhänger kann dieses E-SUV ziehen. Eine Anhängelast von bis zu 2.250 Kilo ist möglich – ungewöhnlich viel für ein Elektroauto. Die meisten E-Mobile dürfen aktuell keine Anhänger ziehen.

Herausragend kurze Ladezeit

Das Laden von 179 km Reichweite dauert an einem Tesla-Supercharge Station nur 15 Minuten. Das ist im Vergleich mit allen anderen E-Autos herausragend kurz. Mit seinen Dual Motor Allradantrieb und der adaptiven Luftfederung bringt der voll elektrische Tesla-Antrieb eine beeindruckende Leistung bei nahezu allen Straßenverhältnissen auf den Asphalt

Eigenständige Optik

Das Model X sieht nicht aus, wie viele andere SUVs. Seine Erscheinung hat Wiedererkennungswert. Nicht allein wegen der Flügel-Türen. Die Falcon Wing Flügeltüren sind mit Sensoren ausgestattet, die die Umgebung überwachen, und sie können selbst auf engsten Parkplätzen geöffnet werden. Die Türen öffnen automatisch, sobald sich der Fahrer dem Fahrzeug nähert. Mit einem Tritt auf die Bremse oder auf das Touch-Display lassen sie sich spielend leicht wieder schließen. Eindruck hinterlässt auch die riesige Panoramascheibe. Ein schöner Abschluss und Hingucker ist der kleine Spoiler auf dem Heck. Dieser Tesla vereint die Alltagstauglichkeit eines Vans, mit der Optik eines SUV und Sportlichkeit eines Coupés. Die Flügeltüren hinterlassen nicht nur optischen Eindruck, sie vereinfachen – wie bereits erwähnt – den Zugang zu den hinteren Sitzen.

Smarter Innenraum

Blickfang im Innenraum ist der mächtig-große Touchscreen auf dem neben der Navigation auch alle Entertainment-Funktionen zu sehen und zu steuern sind. Selbst ein optisches Lagerfeuer, ein tanzender X-mas-Mode oder ein DJ Mischpult lassen sich hier darstellen und nutzen. Auch wenn an diesem Touchscreen alle wesentlichen Einstellungen für die Fahrt einstellen lassen, sind diese auch am Lenkrad bedienbar. So kann der Blick des Fahrers bleiben, wo er hin gehört – nämlich auf der Straße.

Die Autopilot-Funktionalität ermöglicht dem Fahrzeug automatisches Lenken, Beschleunigen und Bremsen auf seiner Spur.

Mit dem Autopilot das Fahrzeug kann man auch navigieren. Selbst eine aktive Fahrzeugführung auf der Autobahn ist möglich. Sehr gut funktioniert auch das automatisches Herbeirufen des Fahrzeugs. Paralleles und rechtwinkliges autonomes Einparken lässt ihn zu einem der smartesten Fahrzeuge werden. Die Assistenzfunktionen für den Fahrer funktionieren über acht Kameras und 12 Sensoren. So werden selbst Spurlinien und Objekte in der Umgebung erkannt und in einer 360°-Rundumsicht dargestellt. Software-Updates sollen diese Funktionalitäten im Laufe der Zeit weiter ausbauen und verbessern.

Fazit

Die Preise für das Tesla Model X starten bei 90.990 Euro. Darin beinhaltet ist eine Garantiedauer von 4 Jahren bis maximal 80.000 Kilometer Laufleistung. Für mich ist das Model X mehr Paradiesvogel als Raubvogel. Auch wenn ich im Detail noch Verbesserungsmöglichkeiten sehe, ist das Model X für mich ein faszinierendes Auto, das mit seiner futuristisch anmutenden Andersartigkeit Freude bereitet. Sein Fahrverhalten ist unkompliziert und gutmütig. Eine gute Reichweite wird hier kombiniert mit beachtlichen Fahrleistungen und viel Nutzraum. Der Coolness-Faktor kommt nicht zuletzt dazu.

Daten: Tesla Model X

UVP: Ab 90.990 Euro

Fahrzeuggewicht: 2.459 bis 2.487 kg

Abmessungen: 5.052 mm L x 1.999 mm B x 1.684 mm H

Anhängelast: 2.250 kg

Motorleistung: 562 bis 796 PS

Reichweite: zwischen 383 bis 474 Kilometer

0-100 km/h: 4,6 bis 2,8 Sekunden