Suzuki legt Sondermodell Vitara Shinkai auf

Der Suzuki Vitara ist als limitiertes Sondermodell „Shinkai“ zu haben. Neben einer Zweifarb-Lackierung verfügt die limitierte Edition des Kompakt-SUV über mattschwarze Applikationen und kann in zwei Ausstattungslinien ab 28.050 Euro bestellt werden.

Der Name „Shinkai“ ist japanisch und bedeutet so viel wie „tiefe See“. Lackiert ist das Suzuki Sondermodell in dunkelblau im sogenannten „Sphere Blue Pearl Metallic“. Das Dach des Vitara „Shinkai“ ist in „Galactic Gray Metallic“ gehalten. Zusätzlich werten mattschwarze Applikationen am Exterieur die markante Optik weiter auf. Die rund 1.100 Einheiten des Sondermodells, bei denen zusätzlich ein „Shinkai“-Schriftzug auf den beiden hinteren Seitenfenstern prangt, sind ab sofort konfigurier- und bestellbar.

Kunden haben die Wahl zwischen dem Turbobenziner mit 1,4 Litern Hubraum und 95 kW/129 PS in Verbindung mit einem 48V Mild-Hybrid-System und Schaltgetriebe oder der Vollhybrid-Variante mit 1,5-Liter-Vierzylinder-Benzinmotor mit 75 kW/102 PS, der von einem 24 kW starken Elektromotor unterstützt wird und an ein automatisiertes 6-Gang Schaltgetriebe (AGS) gekoppelt ist. Zur Wahl steht der Suzuki Vitara „Shinkai“ in den beiden bekannten Ausstattungslinien Comfort und Comfort+, die sich jeweils mit Front- oder Allradantrieb kombinieren lassen. In der Version Comfort startet der Shinkai zu Preisen ab 28.050 Euro.