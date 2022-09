Smart is back – Meine erste Fahrt im neuen Brabus Smart #1

Smart is back. Das Comeback ist smart und elektrisch. Den neuen Smart #1 konnte NinaCarMaria bereits in Lissabon auf eine erste Fahrt ausführen. Das elektrifizierte sub-kompakte SUV wird in verschiedenen Ausstattungslinien und mit zusätzlichen Optionen angeboten. Das komfortable „Pro+“ Einstiegsmodell, die luxuriöse „Premium“ Variante und die limitierte „Launch Edition“. Alle drei Varianten stellen eine Systemleistung von 200 kW und ein Spitzendrehmoment von 343 Newtonmeter – jeweils mit Hinterradantrieb – bereit. So motorisiert sprintet der neue Smart #1 in 6,7 Sekunden auf Tempo 100. Seine Reichweite liegt – nach der WLPT-Norm – je nach Ausstattungsvariante zwischen 420 und 440 Kilometern.

Als Basis dient die SEA-Plattform von Geely

Wem das nicht ausreicht, der kann den Smart #1 als Brabus Edition mit Allradantrieb erwerben. Mit ihr stellt das smarte SUV 315 kW an Leistung sowie ein Drehmoment von 543 Newtonmetern zur Verfügung. Neben der zusätzlichen Leistung bekommt der Smart #1 auch den sportlichen Brabus-Look, inklusive 1-Second-Wow-Effekt. In nur 3,9 Sekunden schafft der elektrische Brabus Smart den Sprint aus dem Stand auf Tempo 100. Im Gegenzug reduziert sich die Reichweite der sportlichen Variante aus Bottrop auf 400 Kilometer. Eine Einbuße von bis zu 40 Kilometern sind in Anbetracht dieser beeindruckenden Beschleunigung wohl verkraftbar.

Alle vier Varianten des neuen Smart #1 werden bei 180 Stundenkilometern abgeregelt. Vier Fahrmodi geben in der Brabus Version, der einen speziellen Brabus-Mode beinhaltet, den letzten Schliff. Gefehlt haben mit Paddels eine manuelle Rekuperation. Die Batterie mit ihrer Kapazität von 66 kWh ist in allen vier Ausführungen verbaut. Sie lässt sich mit einem Schnellladesystem mit einer maximalen Leistung von 150 kW in weniger als 30 Minuten von 10 auf 80 Prozent laden. Mit 22 kW Wechselstrom dauert ein vergleichbarer Ladevorgang etwa 3 Stunden.

Im Interieur des Smart #1 grüßt Benz-Hausen. Hochwertige Materialien, ein markantes Design und einige clevere Features lassen das Interieur hochwertig erscheinen. Einen Startknopf sucht man vergeblich. Ein 12,8 Zoll großer Touchscreen ist wohl ein Muss für ein E-Auto. Ein Fuchs führt durch das moderne Infotainment-System. Wahrlich ausgefuchst sind die umfangreichen Sicherheits- und Assistenzsysteme, die bei allen Varianten serienmäßig an Bord sind.

Alle Ausstattungslinien bekommen auch den „Smart-Pilot Assist“ mit auf die Straße. Hinter dem Marketing-Begriff verbirgt sich ein adaptiver Tempomat, ein Spurhalte Assistent, ein Tot-Winkel-Warner, ein Verkehrszeichenerkenner sowie ein Autobahn-Assistent mit Stau- und Spurwechselfunktion. Eine 360 Grad Umgebungskamera sorgt für optische Abwechslung und natürlich auch für mehr Sicherheit. Ab der Premium Variante wird der Fahrer beim Parken durch einen automatischen Park-Assistenten und das adaptive Fernlicht unterstützt. Das Designkonzept der Navigation zeigt einen „Inspriring Planet“, will sagen einen rotierenden Globus.

Vorbestellungen für den brandneuen Smart #1 sind ab Mitte Oktober mit einer Anzahlung von 500 Euro möglich. Die bereits umfangreiche Basisvariante „Pro+“ startet bei einem Preis von 41.490 Euro. Die Brabus-Edition gibt es für 48.990 Euro.

Technische Daten:

Brabus X Smart

Motor: E-Motor

Antrieb: Allrad

Systemleistung: gesamt 315 kW; 115 kW vorne, 200 kW hinten

Systemdrehmoment: 543 Nm

Beschleunigung 0 – 100 km/h: 3,9 s

Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h

Reichweite: 400 Km

Laden: mit 150 kW 10 auf 80%: 30 min

Länge: 4.300 mm

Breite 1.822 mm

Höhe: 1.636 mm

Radstand: 2.750 mm

Gewicht: 1.900 kg

Frunk: 15 l

Kofferraum: 323 – 313 l

