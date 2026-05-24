Smart #5 Brabus: 645 PS zum Kampfpreis?! Fast ein Schnäppchen unter den Elektro-SUVs!
Der neue Smart #5 BRABUS zeigt, wie weit sich das neue Smart Unternehmen vom kleinen Cityflitzer entfernt hat, auch wenn mit dem Smart #2 bald ein neuer 2-Sitzer an den Start gehen wird.
Der Smart #5 BRABUS ist ein echtes Performance-SUV mit brutalen 646 PS Leistung, 800-Volt-Technik und ultraschnellem Laden.
Im Vergleich zu Konkurrenten wie dem Hyundai IONIQ 5 N, Kia EV6 GT, der Porsche Elektro-Macan oder sogar dem Tesla Model Y Performance wirkt der Smart #5 BRABUS fast schon wie ein Preis-Leistungs-Hack. Viel Leistung, riesig viel Platz, umfangreiche Ausstattung — und dabei deutlich günstiger alle Premium-Rivalen.
Technische Daten – Smart #5 BRABUS
Leistung: 646 PS / 475 kW
Drehmoment: 710 Nm
0–100 km/h: 3,8 Sekunden
Akku: 100 kWh
Reichweite WLTP: bis 540 km
Laden: bis 400 kW DC
10–80 % in ca. 18 Minuten
Allradantrieb
Kofferraum: 630 Liter
Länge: 4,70 m
Höchstgeschwindigkeit: 210 km/h
Preis: 60.900 Euro
Besonders beeindruckend: die 800-Volt-Plattform. Während viele Konkurrenten langsamer laden, knallt der Smart Strom mit bis zu 400 kW in den Akku.
Was richtig begeistert:
Hochwertiger Innenraum
Brutale Beschleunigung
Sehr schnelles Laden
Viel Ausstattung serienmäßig
Preis im Vergleich zur Konkurrenz überraschend fair
Was nervt:
Bedienung teilweise unnötig kompliziert
Viele Funktionen nur über Touchscreen
Garantie nur 2 Jahre
Die teils verschachtelte Touch-Bedienung und die (noch) nicht perfekte Software stören. Hier hat der Smart #5 Luft nach oben. Wobei die Lösung hier tatsächlich over-theair kommen kann.
Fazit:
Der Smart #5 ist für uns ein echtes Überraschungsauto: Als #5 BRABUS liefert Performance auf Sportwagen-Niveau, Familien-SUV-Platz und Highspeed-Ladetechnik — zu einem Preis, bei dem manche Konkurrenz alt aussieht, weil sie zum Teil rund das Doppelte kosten.
Dr. Friedbert Weizenecker
Dr. Friedbert Weizenecker - Seit mehr als 20 Jahren schreibe ich Auto-Themen für mehrere Zeitungen. Vor meiner Zeit als Auto-Journalist habe ich wirtschaftswissenschaftliche Features für ein Wirtschaftsmagazin und für Zeitungen verfasst. Als Volkswirt, Betriebswirt und Soziologe versuche ich auch ökonomische und gesellschaftliche Aspekte einfließen zu lassen. Autos sind meine Leidenschaft.