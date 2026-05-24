Smart #5 Brabus: 645 PS zum Kampfpreis?! Fast ein Schnäppchen unter den Elektro-SUVs!

Der neue Smart #5 BRABUS zeigt, wie weit sich das neue Smart Unternehmen vom kleinen Cityflitzer entfernt hat, auch wenn mit dem Smart #2 bald ein neuer 2-Sitzer an den Start gehen wird.

Der Smart #5 BRABUS ist ein echtes Performance-SUV mit brutalen 646 PS Leistung, 800-Volt-Technik und ultraschnellem Laden.

Im Vergleich zu Konkurrenten wie dem Hyundai IONIQ 5 N, Kia EV6 GT, der Porsche Elektro-Macan oder sogar dem Tesla Model Y Performance wirkt der Smart #5 BRABUS fast schon wie ein Preis-Leistungs-Hack. Viel Leistung, riesig viel Platz, umfangreiche Ausstattung — und dabei deutlich günstiger alle Premium-Rivalen.

Technische Daten – Smart #5 BRABUS

Leistung: 646 PS / 475 kW

Drehmoment: 710 Nm

0–100 km/h: 3,8 Sekunden

Akku: 100 kWh

Reichweite WLTP: bis 540 km

Laden: bis 400 kW DC

10–80 % in ca. 18 Minuten

Allradantrieb

Kofferraum: 630 Liter

Länge: 4,70 m

Höchstgeschwindigkeit: 210 km/h

Preis: 60.900 Euro

Besonders beeindruckend: die 800-Volt-Plattform. Während viele Konkurrenten langsamer laden, knallt der Smart Strom mit bis zu 400 kW in den Akku.

Was richtig begeistert:

Hochwertiger Innenraum

Brutale Beschleunigung

Sehr schnelles Laden

Viel Ausstattung serienmäßig

Preis im Vergleich zur Konkurrenz überraschend fair

Was nervt:

Bedienung teilweise unnötig kompliziert

Viele Funktionen nur über Touchscreen

Garantie nur 2 Jahre

Die teils verschachtelte Touch-Bedienung und die (noch) nicht perfekte Software stören. Hier hat der Smart #5 Luft nach oben. Wobei die Lösung hier tatsächlich over-theair kommen kann.

Fazit:

Der Smart #5 ist für uns ein echtes Überraschungsauto: Als #5 BRABUS liefert Performance auf Sportwagen-Niveau, Familien-SUV-Platz und Highspeed-Ladetechnik — zu einem Preis, bei dem manche Konkurrenz alt aussieht, weil sie zum Teil rund das Doppelte kosten.