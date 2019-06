Skoda Mountiaq

An der Entwicklung und Fertigung des Škoda Mountiaq waren insgesamt 35 Škoda Azubis aus sieben unterschiedlichen Berufszweigen beteiligt, darunter sechs Frauen. Das mittlerweile sechste Azubi Car ist ein Einzelstück und das beeindruckende Ergebnis monatelanger Arbeit.

Bereits im Herbst 2018 begannen die Lehrlinge der Škoda Berufsschule in

Mladá Boleslav mit ihrer Arbeit am neuen Azubi Car. Hinter der Kabine kennzeichnet den Mountiaq die Ladefläche, unter der sich

noch ein zusätzlicher versteckter Stauraum befindet. Die Auszubildenden kürzten und verbreiterten die Türen und passten sie an die jetzt insgesamt breitere Linie des Fahrzeugs an.

Der Škoda Mountiaq ist das erste Azubi Car auf Basis eines Škoda Kodiaq. Er ist 4.999 Millimeter lang, 2.005 Millimeter breit und 1.710 Millimeter hoch. Der Radstand beträgt 2.788 Millimeter, das Gewicht liegt bei 2.450 Kilogramm. Für den Vortrieb sorgt ein 2,0-TSI-Benzinmotor mit 140 kW (190 PS).

Mit dem Škoda Mountiaq haben die Schüler einen wahren Hingucker auf die robusten OffroadRäder gestellt. Allein durch das hochgezogene Ansaugrohr und die von einem Rammschutzbügel

eingerahmte Seilwinde an der Front zieht das Concept Car die Aufmerksamkeit auf sich.

Fotos: Skoda