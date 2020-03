Skoda hat einen neuen Fahrzeugkonfigurator online gestellt. Er überzeugt mit frischem Design, vielen neuen Funktionen sowie verbesserter User-Experience und transportiert die typische Simply Clever-Idee der Marke in die digitale Welt. Zahlreiche Filterfunktionen sollen schneller zum Wunschauto führen. So sind die Modellauswahl und die Ausstattungshighlights der einzelnen Varianten nun prominenter hervorgehoben. Die geänderte Visualisierung der Modellpalette sowie der Leistungs- und Verbrauchsdaten verspricht leichteres Surfen und die realitätsnahe Wiedergabe aller verfügbaren Karosserielackierungen. Bei der Konfiguration des Innenraums vermitteln Vollbild-Visualisierungen einen realistischen Eindruck des Interieurs.

Die Sonderausstattungen sind in Kategorien untergliedert wie zum Beispiel „Sicherheit und Fahrerlebnis“, „Komfort und Multimedia“ oder „Ausstattungspakete“. Bei einzelnen Sonderausstattungen visualisieren integrierte Videos die Funktionen. Auch das je nach Modell erhältliche Räderangebot rückt der Konfigurator ins bessere Licht. Er steht in zwei unterschiedlich gestalteten Ansichten zur Verfügung und ermöglicht den Vergleich von bis zu drei Modellvarianten.



Am Ende erhält der Kunde eine übersichtliche Zusammenfassung seiner Wunschkonfiguration als PDF-Datei. Anschließend kann mit Hilfe der persönlichen Konfigurations-ID die Finalisierung des Wunschautos beim Händler erfolgen.

Der Konfigurator ist auf der Unternehmens-Website www.skoda-auto.de unter dem Menüpunkt „Konfigurator“ und alternativ über den Direktlink https://cc.skoda-auto.com/deu/de-DE/ erreichbar. ampnet

Fotos: Skoda