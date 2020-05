Die Scuderia Ferrari Mission Winnow und Sebastian Vettel haben gemeinsam beschlossen, so heißt es in der heutigen Pressemeldung, den derzeitigen Vertrag über Sebastians Dienste als Fahrer mit dem Team nicht über das derzeitige Ablaufdatum des Endes der Formel-1-Saison 2020 hinaus zu verlängern.

Mattia Binotto, Geschäftsführerin Gestione Sportiva und Teamchefin

„Dies ist eine Entscheidung, die wir und Sebastian gemeinsam getroffen haben und die beide Parteien für das Beste halten. Angesichts des Wertes von Sebastian als Fahrer und als Person war es keine leichte Entscheidung, sie zu erreichen. Es gab keinen bestimmten Grund, der zu dieser Entscheidung führte, abgesehen von der gemeinsamen und einvernehmlichen Überzeugung, dass es an der Zeit war, getrennte Wege zu gehen, um unsere jeweiligen Ziele zu erreichen.

Sebastian ist bereits Teil der Geschichte der Scuderia. Mit seinen 14 Siegen beim Grand Prix ist er der dritt erfolgreichste Fahrer des Teams, und er hat auch die meisten Punkte bei uns erzielt. In unseren fünf gemeinsamen Jahren hat er drei Mal die Top Drei der Fahrerwertung erreicht und damit einen wesentlichen Beitrag zur ständigen Präsenz des Teams in den Top Drei der Konstrukteurswertung geleistet.

Im Namen aller bei Ferrari möchte ich Sebastian für seine großartige Professionalität und die menschlichen Qualitäten danken, die er in diesen fünf Jahren gezeigt hat, in denen wir so viele großartige Momente miteinander geteilt haben. Wir haben es noch nicht geschafft, gemeinsam einen Weltmeistertitel zu gewinnen, was für ihn ein Fünftel wäre, aber wir glauben, dass wir aus dieser ungewöhnlichen Saison 2020 noch viel herausholen können. “

Sebastian Vettel # 5

„Meine Beziehung zur Scuderia Ferrari endet Ende 2020. Um die bestmöglichen Ergebnisse in diesem Sport zu erzielen, ist es wichtig, dass alle Parteien in perfekter Harmonie arbeiten. Das Team und ich haben erkannt, dass es keinen gemeinsamen Wunsch mehr gibt, über das Ende dieser Saison hinaus zusammen zu bleiben. Finanzielle Angelegenheiten haben bei dieser gemeinsamen Entscheidung keine Rolle gespielt. So denke ich nicht, wenn es darum geht, bestimmte Entscheidungen zu treffen, und das wird es auch nie sein.

Was in den letzten Monaten passiert ist, hat viele von uns dazu gebracht, über unsere wirklichen Prioritäten im Leben nachzudenken. Man muss seine Vorstellungskraft einsetzen und einen neuen Ansatz für eine Situation wählen, die sich geändert hat. Ich selbst werde mir die Zeit nehmen, um darüber nachzudenken, was für meine Zukunft wirklich wichtig ist.

Die Scuderia Ferrari nimmt in der Formel 1 einen besonderen Platz ein und ich hoffe, dass sie den Erfolg hat, den sie verdient. Abschließend möchte ich der gesamten Ferrari-Familie und vor allem ihren „Tifosi“ auf der ganzen Welt für die Unterstützung danken, die sie mir im Laufe der Jahre gegeben haben. Mein unmittelbares Ziel ist es, meinen langen Aufenthalt bei Ferrari zu beenden, in der Hoffnung, einige schönere Momente miteinander zu teilen, um all die zu ergänzen, die wir bisher genossen haben. “

Fotos: Ferrari