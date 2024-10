Porsche verliert fast ein Drittel seines Absatzes in China | In Porsche In News | Von Von Dr. Friedbert Weizenecker

Porsche konnte zwischen Januar und September weltweit 226.026 Fahrzeuge an Kunden übergeben.

In Europa (ohne Deutschland) konnte Porsche mit 52.465 ausgelieferten Fahrzeugen in den ersten neun Monaten gegenüber dem Vorjahreszeitraum behaupten. Im Heimatmarkt Deutschland stieg die Zahl der ausgelieferten Fahrzeuge um 8 Prozent. Insgesamt wurden 26.838 Einheiten an Kunden übergeben.

In China lieferte der schwäbische Sportwagenhersteller von Januar bis September nur noch 43.280 Fahrzeuge aus, das ist ein krasser Rückgang von 29 Prozent! Wesentlicher Grund soll laut Porsche die angespannte wirtschaftliche Lage im wichtigen chinesischen Markt sein. In Nordamerika lieferte Porsche 61.471 Fahrzeuge an seine Kunden aus. Das entspricht einem Rückgang von 5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. In den Übersee- und sogenannten Wachstumsmärkten wurden 41.972 Fahrzeuge an Kunden übergeben. Das entspricht einem leichten Plus von 3 Prozent.

