ORA Funky Cat (2023) – Ernst zunehmende Konkurrenz aus China für VW ID.3 und Smart #1?

Die Ora Funky Cat ist von ihren Maßen in der Kompakt-Klasse unterwegs, in dem auch die ebenso rein elektrisch angetriebenen Modelle VW ID.3 oder der neue Smart #1 (ebenfalls in China gebaut) nach Kunden fischen. Auch wenn es nicht einfach ist, die verschiedenen Ausstattungslinien miteinander zu vergleichen, kann man sagen, diese Modelle bewegen sich in einem ähnlichen Preisbereich. Wenn man die technischen Daten der Funky Cat studiert, fallen einem etliche Ähnlichkeiten zu Größen- und Leistungsdaten von Smart #1 und ID.3 auf. Wir konnten das kompakte Elektroauto aus China schon fahren.

Aber natürlich gibt es auch klare Unterschiede. Die Funky Cat ist ein hübsch gezeichnetes Auto mit Kulleraugen, das an VW und an Porsche erinnert. Das Ora-Modell bringt eine 5 Jahres-Garantie ohne jegliche Kilometerbegrenzung mit. In unseren Augen noch besser ist die 8-Jahre-Garantie bis zu 160.000 Kilometern, denn E-Fahrzeuge werden bekanntlich seltener auf langen Strecken bewegt, weil sie gegenüber mit Diesel oder Benzin angetriebenen Autos geringere Reichweiten aufweisen. VW kann oder möchte bei langen Garantiezeiten nicht mithalten. Müssen die Wolfsburger wohl auch (noch) nicht, denn die Qualität der VW Produkte ist weltweit bekannt. Dagegen muss Ora erst noch Vertrauen aufbauen. Das gelingt wohl am ehesten mit einer langen Garantiedauer….

Technische Daten:

Beschleunigung 0-100 km/h 8.2 sec

Höchstgeschwindigkeit 160 km/h

Reichweite 330 km

Leistung 126 kW (171 PS)

Max. Drehmoment 250 Nm

Antrieb Front Batterie

Batteriekapazität 63.1 kWh

Batterietyp Lithium-Ionen

Architektur 400 V

Batteriekapazität 59.3 kWh

Aufladen Zu Hause Ladeanschluss

Type 2 Ladeleistung 11 kW AC

Ladezeit (0 bis 330 km) 6h30m

Ladegeschwindigkeit 52 km/h

Schnellladeleistung (max.) 67 kW DC

Schnellladezeit (33 bis 264 km) 58 min

Schnellladegeschwindigkeit 230 km/h

Reichweite 330 km

Fahrzeugverbrauch 180 Wh/km CO2

Emissionen 0 g/km

Fahrzeug Benzinäquivalent 2.0 l/100km

WLTP Werte Reichweite 400 km

Nennverbrauch 168 Wh/km

Fahrzeugverbrauch 148 Wh/km CO2

Emissionen 0 g/km

Nenn-Benzinäquivalent 1.9 l/100km

Fahrzeug Benzinäquivalent 1.7 l/100km Kombiniert

Maße und Gewicht

Länge 4254 mm / Breite 1848 mm / Höhe 1603 mm

Radstand 2650 mm

Leergewicht (EG) 1615 kg

Zulässige Gesamtmasse (zGM) 1970 kg

Nutzlast 430 kg

Kofferraumvolumen 228 L

Ladevolumen max. 858 L

Preis: ab 38.900 Euro