Das neue Sondermodell Dacia Duster Adventure ist ab 18.900 Euro ab sofort bestellbar. Der serienmäßige Lieferumfang umfasst Details wie die Klimaautomatik, Sitzheizung vorne und das schlüssellose Zugangs- und Startsystem Keycard Handsfree. Die Sonderedition ist exklusiv mit dem neuen 1,3-Liter-Turbobenziner TCe 150 GPF motorisiert. Dank des effizienten Rußpartikelfilters erfüllt der Vierzylinder die Schadstoffnorm Euro 6d-Temp. Mit dem Duster Adventure will Dacia serienmäßig Komfortelemente aus höheren Fahrzeugklassen in sein SUV-Modell bringen. Neben Klimaautomatik, Sitzheizung vorne und Keycard Handsfree zählt die Multiview-Kamera zur Vollausstattung ab Werk. Dacia bietet den Duster Adventure exklusiv mit Frontantrieb an. Das Maximaldrehmoment von 250 Nm bei 1.700 1/min, die Höchstgeschwindigkeit von 191 km/h und die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 10,4 Sekunden sollen viel Fahrspaß garantieren.