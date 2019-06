Der neue Peugeot 508 SW rollt am 15. Juni zu den deutschen Händlern. Zum Marktstart laden die Peugeot Autohäuser an diesem Datum deutschlandweit zum Tag der offenen Tür ein. Der Mittelklasse-Kombi der Löwenmarke ist mit Nachtsichtsystem Night Vision und Full Park Assist ausgestattet. Ab einem Einstiegspreis von 32.950 Euro ist der neue Peugeot 508 SW in drei Ausstattungsvarianten erhältlich.



Der Peugeot 508 SW wird als Benziner mit EAT8 und 1.6 l PureTech-Motoren mit 180 PS (133 kW) und 225 PS (165 kW) angeboten. Drei Leistungsstufen sind beim BlueHDi-Dieselmotor erhältlich: 1.5 l BlueHDi mit 130 PS (96 kW) und EAT8 oder Sechsgang-Schaltgetriebe sowie der 2.0 l BlueHDi mit 163 (120 kW) oder 177 PS (130 kW) und EAT8.

Ab Ende 2019 wird die Limousine und der Kombi zusätzlich als Plug-In Hybrid erhältlich sein.

Fotos: Peugeot