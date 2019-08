Der neue Opel Astra feiert seine Publikumspremiere auf der IAA in Frankfurt (12. bis 22. September). Ab sofort sind die fünftürige Limousine (ab 19.990 Euro) und der Sports Tourer (ab 20.990 Euro) bestellbar. Es gibt den Astra in den Ausstattungslinien Edition, GS Line, Elegance, Ultimate und als Sondermodell „120 Jahre“. Fünf der insgesamt sieben angebotenen Antriebskombinationen unterbieten die 100 Gramm-Marke beim CO2-Ausstoß je gefahrenen Kilometer. Der Luftwiderstandbeiwert des Sports Tourer wurde auf 0,26 gesenkt und führt damit die Klasse der Fließheck-Kompaktwagen an. Ampnet

Foto: Opel