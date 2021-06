Neuer Maxus eDeliver 9 startet in den Markt

Mit dem neuen eDeliver 9 will Maxus seine Präsenz auf dem deutschen Markt stärken. Der vollelektrisch angetriebene Transporter des chinesischen Nutzfahrzeugsherstellers ist in verschiedenen Aufbau- und Batterievarianten verfügbar und zu Preisen ab 51.490 Euro (netto) erhältlich.

Direkt zum Marktstart bietet Maxus den neuen eDeliver 9 als N1 in der 3,5-Tonnen-Klasse in zwei Fahrzeuglängen und Radständen (L2H2 und L3H2) sowie als N2 (L3H3) mit 4.050 Kilogramm zulässigem Gesamtgewicht an. Im dritten Quartal 2021 startet außerdem die Produktion einer weiteren N1-Version (L3H3) sowie mehrerer Fahrgestellvarianten.

In der ab Juni verfügbaren N1-Version mit mittlerem und langem Radstand bietet der neue eDeliver 9 ein Ladevolumen von 9,7 bis 11 m3 sowie je nach gewählter Batterie eine Nutzlast von 860, 980 oder 1.200 Kilogramm. Der N2 startet als L3H3 mit hohem Dach, einem Ladevolumen von 12,95 m3 und einer Nutzlast von 1.350 Kilogramm. Die maximale Anhängelast des eDeliver 9 beträgt bis zu 1.500 Kilogramm.

Beim Antrieb profitiert Maxus von der umfassenden Elektrokompetenz des Mutterkonzerns SAIC. Direkt zum Start ist der große Transporter in drei Batterievarianten mit 52, 72 und 89 kWh verfügbar.

Batterie Version Nutzlast Reichweite (WLTP) 51,5 kWh L2H2 1.200 kg 186 km 72 kWh L2H2 1.040 kg 236 km 72 kWh L3H2 980 kg 236 km 88,55 kWh L3H2 860 kg 296 km 88,55 kWh L3H3 (N2) 1.350 kg 275 km

Unabhängig von der gewählten Batterie liefert der Elektromotor eine maximale Leistung von 150 kW/204 PS und ein maximales Drehmoment von 310 Nm. Das serienmäßige Ladegerät ermöglicht dreiphasiges Wechselstrom-Laden mit bis zu 11 kW Leistung. Damit dauert das Nachladen von 5 auf 100 Prozent an einer 11-kW-Wallbox je nach Batteriegröße 5 bis 7,5 Stunden. Beim Gleichstrom-Schnellladen reicht die Ladeleistung von 50 kW bei der 50-kWh-Batterie bis 72 kW bei der 72-kWh-Batterie. An einer Schnellladestation lässt sich in nur etwas mehr als zehn Minuten Strom für zusätzliche 100 Kilometer nachladen. In nur einer halben Stunde ist der Akku wieder zu 80 Prozent voll.

Der Maxus eDeliver 9 wird in Deutschland zu Preisen ab 51.490 Euro (UPE, netto) angeboten. Auf das Fahrzeug gewährt Maxus eine Garantie von fünf Jahren bzw. 100.000 Kilometern, bei der Lithium-Ionen-Batterie erstreckt sich das Qualitätsversprechen sogar auf acht Jahre bzw. 160.000 Kilometer.

