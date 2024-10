Mobilize stellt Duo und Bento auf dem Pariser Automobilsalon vor | In Renault In News | Von Von Dr. Friedbert Weizenecker

Mobilize stellt den vollelektrischen Duo und seinem Kleintransporter-Pendant Bento auf dem Pariser Automobilsalon vor. Duo und Bento gehören zur Kategorie der leichten und schweren vierrädrigen Kraftfahrzeuge. Der auf eine Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h limitierte Mobilize Duo L6 kann in Deutschland bereits ab 15 Jahren mit der Führerschein-Klasse AM gefahren werden. In anderen Ländern wie Frankreich ist die Nutzung ab 14 Jahren möglich.

Die Nutzfahrzeug-Version Bento ist mit 2,54 Metern nur unwesentlich länger, verfügt anstelle des Beifahrersitzes aber über eine 649 Liter große Ladebox für den Transport kleinerer Güter und Ausrüstung. Der Bento ist bis zu 80 km/h schnell und erfordert die Pkw-Führerschein Klasse B.

Neben den kompakten Abmessungen lassen sich die Kleinfahrzeuge leicht manövrieren und einparken. Den Vortrieb übernimmt ein Elektromotor im Heck, der in Kombination mit einem kleinen Hochvoltakku Reichweiten von bis zu 161 Kilometern (Duo) bzw. 149 Kilometern (Bento) ermöglicht. Ein Novum in dieser Klasse ist der serienmäßige Fahrer-Airbag im Lenkrad. Das Smartphone verwandelt sich mit der „MyDuo“-App in einen digitalen Schlüssel, der sich mit bis zu sechs Personen teilen lässt.

Die Fahrzeuge bestehen zu über 40 Prozent aus recycelten Materialien – und sind am Ende ihres Lebenszyklus zu 95 Prozent wiederverwertbar. Das endgültige Outfit von Duo und Bento zeigt Mobilize auf dem diesjährigen Pariser Automobilsalon (15. bis 20. Oktober 2024).

Der Duo und der Bento sind ab 2025 bei allen teilnehmenden Renault Partnern bestellbar.

Vier Modellvarianten

Mobilize offeriert vier Modellvarianten – für private und gewerbliche Kundinnen und Kunden, Flottenbetreiber und andere Mobilitätsanbieter.

Privatkunden

Duo 45 Neo: Der jugendliche Einstieg

Der auf 45 km/h limitierte Duo 45 Neo lässt sich bereits ab 15 Jahren mit der Führerschein-Klasse AM fahren. Mit dem Einstiegsmodell gewinnen Jugendliche mehr Flexibilität und Freiheit – gerade in Regionen, in denen öffentliche Verkehrsmittel und Shared-Mobility-Lösungen nicht bzw. nur eingeschränkt zur Verfügung stehen.

Duo 80 Evo: Praktischer Cityflitzer

Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h und einer Reichweite von bis zu 160 Kilometern (WMTC) ist der Duo 80 Evo der perfekte Begleiter für die Stadt – als Erst- genauso wie als Zweitwagen. Der Innenraum ist auf Komfort ausgelegt und verfügt serienmäßig über eine Bluetooth-Ausstattung und eine hochwertige Polsterung.

Geschäftskunden

Duo 80 Pro: Shared Mobility für Geschäftskunden

Der Duo 80 Pro ist ideal für Unternehmen und Shared-Mobility-Anbieter. Flexibel anpassbare Optionen und nahtlose Konnektivität ermöglichen die Integration in Flottenmanagementlösungen. Passend hierzu offeriert Mobilize verschiedene Funktionen wie Smart Sharing, Geofencing und Battery Charge Inhibition.

Bento 80: Der Transporter für die Stadt

Der Bento 80 wurde für lokale Dienstleister und Selbstständige konzipiert. Die 649 Liter große Ladebox bietet zusammen mit dem Stauraum im Innenraum ein Ladevolumen von fast einem Kubikmeter – perfekt für die letzte Meile, die sich auch mal über 149 Kilometer (WMTC) erstrecken kann.

Duo 45 Neo Duo 80 Evo Duo 80 Pro Bento 80 Pro Führerschein-Klasse AM B B B Schlüsselloser Zugang ✓ ✓ ✓ ✓ Fahrerairbag ✓ ✓ ✓ ✓ Orangefarbene Armaturentafel ✓ ✓ o o Bluetooth-Konnektivität o ✓ o o USB-C-Anschluss ✓ ✓ ✓ ✓ Smartphone-Halterung ✓ ✓ ✓ ✓ Beheizbarer Fahrersitz o ✓ o o Beheizbare Frontscheibe ✓ ✓ ✓ ✓ Komfortsitze mit Premium-Polstern ✓ ✓ o o Klimaanlage o o o o Einparkhilfen hinten o o o o Typ-2-Anschluss o o o o “Iconic Orange“-Farbpaket o ✓ o o Farbpaket (andere Farben) o o o o

https://youtu.be/C8IeW5IE5Y4?si=vsU9FZKWITUe5MjN