MG – bei diesem Namen geraten Autofans immer noch ins Schwärmen. Mittlerweile handelt es sich um eine chinesische Marke, die ihre Autos in Europa aber nur in der einstigen Heimstätte Großbritannien anbietet. Dort wurden im vergangenen Monat 980 Autos verkauft. Das ist das beste April-Ergebnis in der Geschichte von MG Motors UK und bedeutet gegenüber dem Vorjahresmonat eine Steigerung um 18 Prozent.

Angeboten werden der Kleinwagen MG3, die beiden SUV ZS und GS für Preise zwischen umgerechnet rund 11.000 Euro und 17.500 Euro. Den MG ZS soll es ab Herbst auch als Elektroversion geben. Ein Import der Fahrzeuge nach Kontinentaleuropa ist derzeit nicht vorgesehen. ampnet

Foto: MG