Mercedes-Benz GLE 350 de 4Matic I Meine Eindrücke I Hybrid-SUV 2020

Den GLE gibt es mit verschiedenen klassischen Motoren und auch als Hybriden. Nicht nur als Dieselhybrid wie wir ihn heute im Test haben, sondern auch als Benzinhybriden. Der Testwagen heute ist der GLE 350 D E mit 4MATIC und 320 PS, der sich aus dem Vierzylinder-Dieselmotor mit 194 PS und dem Elektromotor mit 136 PS zusammensetzt. Also einer kombinierten Systemleistung von 320 PS und 700 Nm maximales Drehmoment. Mein schwäbischer doppelherziger Kumpane sprintet von 0 – 100 km/h in 6,8 Sekunden und soll eine rein elektrische Reichweite von 100 Kilometer haben. Ob er das schafft, wollen wir heute herausfinden. Vorher schauen wir uns ihn aber im Detail an. Schau´rein.

Technische Daten:



















Mercedes GLE 350 de 4Matic

Basispreis: 75.377 Euro

Testversion: 100.131 Euro

Kraftstoff: Diesel

Systemleistung: 320 PS

Abgasnorm: Euro 6d-ISC-FCM

Farbe: cavansitblau metallic

Innenausstattung: Leder Rough / Leder espressobraun

Sonderausstattung:

Akustik-Komfort-Paket

MBUX Innovations-Paket

Keyless-go Komfort-Paket

Fahrerassistenz-Paket Plus

Exclusive Interieur

Park-Paket mit 360 Grad Kamera

Spiegel-Paket

Diebstahlschutz-Paket mit Vorrüstung

Memory-Paket

21 Zoll Leichtmetallräder

Bremsanlage mit größeren Bremsscheiben

Sidebags im Fond

Cupholder temperiert

Multikontursitze für Fahrer und Beifahrer

Airmatic Paket

Doppelte Sonnenblende

Klimatisierungsautomatik Thermotronic

Multibeam LED

Gleichstrom-Ladesystem (DC-Laden)

Magic Vision Control

Vorrüstung für NFC Schlüsselkarte

Multifunktions-Telefonie