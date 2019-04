McLaren hat die formverändernden Karosserieteile entfernt, die bisher die Form seines „Grand Tourers“ verborgen haben. Das Design des Autos ist nun erkennbar, obwohl die leichte Karosserie durch eine in Folie eingeschweißten Gestaltung bedeckt bleibt. Das Unternehmen kündigt an, dass es diese Tarnfolie im Mai entfernt werden wird.

Der Grand Tourer hat bereits bewiesen, dass er lange Strecken mit höchstem Komfort zurücklegen kann. Dabei kommen immer zusätzliche formverändernde und lärmverursachende Paneele zum Einsatz. Nachdem diese entfernt wurden, wird das Entwicklungsteam weitere Tests durchführen, darunter eine 1.600 Kilometer lange Fahrt von McLarens Entwicklungsstandort in der Nähe von Barcelona, Spanien, zurück zum McLaren Technology Centre in Woking, England. Dies ist eine von vielen Langstreckenfahrten, die dem Team bestätigen, dass das neue Modell sowohl komfortabel als auch verfeinert ist, und zwar auf den langen Strecken, die ein Grand Tourer voraussichtlich fahren wird … eine Regel, die McLaren nicht brechen wird.

Der McLaren of Grand Tourers wurde von Mike Flewitt, CEO von McLaren Automotive, während der Pressekonferenz auf dem 89. Internationalen Genfer Automobilsalon angekündigt. Er versprach, dass das vierte Auto, das im Rahmen des Track25 Business Plans des Unternehmens auf den Markt kommt, das Leistungsniveau eines Twin-Turbo-V8-Motors mit Kontinent-Querungs-Fähigkeit und einer bisher unerreichten Agilität im Luxus-Grand-Tourer-Segment kombinieren wird. Er erklärte, dass der McLaren of Grand Tourers der bisher benutzerfreundlichste Mittelmotorwagen sein wird. Der McLaren Grand Tourer wird auch der einzige sein, der seine DNA mit dem Hyper-GT: McLaren’s Speedtail teilt. Mike fuhr fort, dass das Auto – ein Name wird noch bekannt gegeben – nicht Teil der bestehenden Modellreihe des Unternehmens sein wird und ein einzigartiges, maßgeschneidertes Modell sein wird. Der Innenraum wird großzügig, übersichtlich und modern sein, wobei nur authentische, hochwertige Materialien verwendet werden.

Fotos: McLaren