Der neue Mazda CX-30 ist ab sofort ab 24.290 Euro bestellbar. Als zweiter

Vertreter der nächsten Produktgeneration des Herstellers aus Hiroshima soll das neue kompakte Crossover-SUV die Lücke zwischen dem Mazda CX-3 und dem Mazda CX-5 schließen.

Der Mazda CX-30 ist vom 16. bis 18. August auf dem Canaletto Stadtfest in Dresden oder vom 6. bis 11. September auf der IFA in Berlin zu sehen. Interessierte Kunden können das Crossover-SUV dann auch am 27. und 28. September bei der offiziellen Vorstellung bei den deutschen Mazda Händlern begutachten.

Mazda CX-30 – Modellangebot auf einen Blick:

Mazda CX-30 Skyactiv-G 2.0 M Hybrid 90 kW/122 PS 6-Gang manuell: ab 24.290 Euro Mazda CX-30 Skyactiv-X 2.0 M Hybrid 132 kW/180 PS 6-Gang manuell: ab 26.790 Euro Mazda CX-30 Skyactiv-D 1.8 85 kW/116 PS 6-Gang manuell: ab 26.590 Euro Aufpreis Sechsstufen-Automatikgetriebe Skyactiv-Drive: 2.000 Euro

Foto: Mazda