Der MAXUS eTERRON 9 ist nun auch in Deutschland zu haben. Mit einem beachtlich hohen Einstiegspreis von 62.990 Euro netto (UPE exkl. 19% MwSt.) kommt der vollelektrische Pick-up nach Europa. Es ist serienmäßig mit Allradantrieb ausgestattet.

Der eTERRON 9 bietet einen leistungsstarken elektrischen Antriebsstrang mit zwei Elektromotoren, die zusammen eine Systemleistung von 325 kW/442 PS erzeugen. Damit beschleunigt er in nur 5,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die 102 kWh Hochvoltbatterie ermöglicht eine Reichweite von bis zu 430 Kilometern. Sie kann an Schnellladesäulen in etwa 40 Minuten von 20 auf 80 Prozent aufgeladen werden.

Mit einer maximalen Nutzlast von bis zu 575 Kilogramm und einer Anhängelast von bis zu 3,5 Tonnen ist der eTERRON 9 bestens für Outdoor-Aktivitäten und Arbeitseinsätze vorbereitet. Zudem bietet er praktische Stauraumlösungen und eine innovative Vehicle-to-Load (V2L)-Funktion, die es ermöglicht, elektrische Geräte unterwegs mit Strom zu versorgen.

Der Maxus eTERRON 9 ist mit einem umfassenden Paket an Fahrerassistenzsystemen ausgestattet und hat die höchste Euro NCAP-Bewertung (5 Sterne) erhalten.

Fotos: Maxus

