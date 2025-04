Lexus RZ 550E F Sport (2025) – Lenken ohne Lenksäule – Wie geht das? Das Steel-by-Wire-System | In Lexus In Clips | Von Von Dr. Friedbert Weizenecker

Der Autotester hat im brandneuen Lexus RZ 550E F Sport (2025) Platz genommen. Der neue vollelektrische Lexus RZ feiert im belgischen Brüssel seine Weltpremiere. Der batterieelektrische Premium-SUV wurde umfassend überarbeitet, was unter anderem für mehr Reichweite (+100 km) und kürzere Ladezeiten sorgt. Es ist zudem die erste Lexus Modellreihe mit dem Steer-by-Wire-System. Gleich zur Markteinführung des RZ 550e wird es die RZ F SPORT Variante mit mehr Leistung und dem neuen virtuellen Schaltgetriebe „Interactive Manual Drive“ geben. In Europa wird der Neue ab Herbst 2025 zu Preisen ab 55.590 € geben. In unserem Kurzvideo nehmen wir Dich mit, um gemeinsam den Lexus RZ 550E F Sport zu entdecken!

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren