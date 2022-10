Lenkrad hat Spiel – was tun?

Wenn das Lenkrad sich während der Fahrt verdächtig viel hin und her bewegt, beschleicht viele Autofahrer zurecht ein ungutes Gefühl. Hat die Lenkung zu viel Spiel, werden die Lenkbewegungen ungenauer und das Auto reagiert in vielen Situationen nicht mehr so, wie gewünscht. Dies kann in Gefahrensituationen schwerwiegende Folgen haben, weshalb das Problem frühzeitig behoben werden sollte.

Was genau versteht man unter Spiel in der Lenkung?

Ein Lenkrad hat dann Spiel, wenn der Fahrer es ein Stück weit drehen kann, ohne, dass etwas passiert. Bewegt er die Lenkung, reagieren die Reifen nicht wie gewohnt mit einer entsprechenden Bewegung. Ein wenig Spiel ist normal. Lässt sich das Lenkrad also ohne eine Reaktion der Reifen einen Finger breit oder weniger drehen, ist das noch kein Grund zur Sorge.

Bei älteren Autos kann das normale Spiel durchaus bis zu zwei Finger breit sein, weil sie oft noch nicht über eine Servolenkung verfügen. Vergrößert sich das Spiel aber, kann dies zu ungenauen Lenkbewegungen führen und eine Gefahr für den Straßenverkehr darstellen.

Wodurch entsteht zu viel Spiel in der Lenkung?

Hat das Lenkrad zu viel Spiel, kommen dafür verschiedene Ursachen infrage. Die meisten modernen Autos werden mit Hilfe einer Zahnstangenlenkung betrieben. Sie übersetzt die Drehbewegung des Lenkrads über verschiedene Zahnräder in eine Schiebebewegung, die sich auf die Vorderräder überträgt. Die Hinterreifen werden hingegen nicht direkt von der Lenkbewegung beeinflusst, da dies zu einem Ausscheren des Autos in Kurven führen könnte.

Lässt sich das Lenkrad nun drehen, ohne, dass die Bewegung auf die Reifen übertragen wird, liegt dies in den meisten Fällen an dem Lenkgetriebe oder an den Spurstangenköpfen. So können zum Beispiel die Kugelgelenke der Spurstangenköpfe durch einen starken Gebrauch oder durch kleine Unfälle auf Dauer beschädigt werden. Oft werden dabei die Gummimanschetten funktionsuntüchtig, woraufhin Schmutz und Feuchtigkeit eindringen können. Die Lenkung wird dadurch ungenau und übersetzt die Bewegung des Fahrers nicht mehr wie gewohnt auf die Vorderräder.

Probleme können auch dann auftreten, wenn Zahnräder abbrechen oder die Dichtungsringe im Hydraulikgetriebe defekt sind. Hat das Auto eine hydraulische Servolenkung, wird hierhin Öl gepumpt. Dichten die Ringe nicht mehr richtig ab, kann das Öl auslaufen, wodurch das Getriebe austrocknet.

Wie sollten sich Fahrer bei zu viel Spiel in der Lenkung verhalten?

Die Lösung ist naheliegend – stellt ein Fahrer fest, dass seine Lenkung zu viel Spiel hat, sollte er möglichst zügig eine Werkstatt aufsuchen. Sie kann die Ursache feststellen und den Fehler professionell beheben. Wer Erfahrung mit der Reparatur von Autos hat, kann sich dem Problem auch selbst widmen und sein Lenkgetriebe mit Oscaro austauschen. Im Zweifel sollte allerdings ein Profi hinzugezogen werden, weil ein Spiel in der Lenkung verschiedene Ursachen haben kann, die erst festgestellt werden müssen. In jedem Fall gilt, dass Fahrer bereits auf erste Anzeichen reagieren sollten. Andernfalls kann sich das Spiel vergrößern und die Sicherheit beim Fahren beeinträchtigen.

Wie kann verhindert werden, dass zu viel Spiel in der Lenkung auftritt?

Zu viel Spiel in der Lenkung wird oft durch den typischen Verschleiß verursacht, der mit dem regelmäßigen Autofahren einhergeht. Er kann nicht verhindert werden. Die betroffenen Autoteile werden durch eine unvorsichtige Fahrweise mit hohen Geschwindigkeiten aber schneller abgenutzt. Wer also regelmäßig zu schnell fährt und auch vor Geschwindigkeitsbuckeln nicht abbremst, sollte auf ein achtsameres Fahren achten.

