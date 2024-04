Lancia Ypsilon Cassina: Mobiles Möbelstück? | In News, Stellantis In Lancia | Von Von Redaktion/cwe

Während der Mailänder Designwoche ist der neue Lancia Ypsilon Teil der Präsentation der Designkette Bredaquaranta. Das elektrisch angetriebene Sondermodell Lancia Ypsilon Cassina schlägt die Brücke zwischen den Welten des Automobils und der Luxusmöbeln. Dank der Zusammenarbeit mit Cassina, dem Hersteller von Luxusmöbeln, werde der Innenraum des Lancia Ypsilon zu einem Wohnzimmer, so der italienische Autobauer. Besonders deutlich werde dieser Anspruch beim Sondermodell Lancia Ypsilon Cassina. Passend zu dieser Strategie ist das Fahrzeug Teil der Ausstellung der Designkette Bredaquaranta im Rahmen der Mailänder Designwoche. Der neue Lancia Ypsilon Cassina ist in einem Showroom im historischen Mailänder Stadtteil Brera zu sehen, der den Luxusmöbeln von Cassina gewidmet ist (Via Fatebenefratelli, geöffnet täglich 10 bis 22 Uhr).

Foto: Lancia