Kabelloses Laden für VW ID.4 bald möglich?

ABT e-Line will künftig mit WiTricity, einem US-amerikanisches Unternehmen, das sich mit kabelloser Ladetechnik befasst, zusammenarbeiten. Ziel dieser Kooperation ist es, das induktive Laden in Europa anzubieten. ABT e-Line verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit dem Volkswagen Konzern und möchte deshalb zunächst den VW ID.4 mit WiTricity aufrüsten. Anfang 2024 soll dieses sogenannte wireless charging erstmals möglich sein.

ABT e-Line plant nach dem VW ID.4 weitere Fahrzeuge wie beispielsweise den Volkswagen ID. Buzz, Audi e-Tron GT und Porsche Taycan auf diese praktische und unkomplizierte Ladelösung umzurüsten.

Die Magnetresonanztechnologie von WiTricity ermöglicht es Autofahrerinnen und Autofahrern, ihr Elektroauto durch einfaches Parken über einer Ladestation mit der gleichen Geschwindigkeit und Effizienz wie mit einem konventionellen Stecker mit Energie zu versorgen.

Die Verbraucher äußerten schon länger den starken Wunsch nach kabellosem Laden von Elektrofahrzeugen. In mehreren Studien haben bis zu 96 Prozent der EV-Konsumenten ihr Interesse an dieser Technologie bekundet. Sie stufen wireless charging demnach sogar deutlich höher ein als andere Technologien wie etwa assistiertes Parken oder autonomes Fahren ABT e-Line plant, diese Nachfrage mit neuen E-Fahrzeugen zu befriedigen und will so den Komfort, die Sicherheit und die Zugänglichkeit des kabellosen in Europa fördern.

Über WiTricity

WiTricity ist der Branchenführer im Bereich des kabellosen Ladens von Elektrofahrzeugen und führend in der Entwicklung und Implementierung der Magnetresonanztechnologie für Personen- und Nutzfahrzeuge gleichermaßen. Die Technologie des Unternehmens stützt sich auf ein umfangreiches Patentportfolio und ist von entscheidender Bedeutung für weltweit anerkannte Standards für kabelloses Laden von Elektrofahrzeugen, darunter SAE, ISO und GB.

Foto: ABT e-Line