Jeep erfindet den Grand Cherokee (2024) neu

Der Jeep Grand Cherokee ist ein mächtiges SUV. Fast 5 Meter lang, beachtliche 2,15 Meter breit und stolze 1,80 Meter hoch. Der Jeep Grand Cherokee wurde zum Jahreswechsel komplett neu aufgelegt. Dabei machten die Jeep Verantwortlichen ihren Klassiker modern.

Einerseits ist dieser stattliche Jeep nun erkennbar frischer, andererseits hat er einen Antrieb bekommen, der gut in die Post-Diesel-Zeit passt. Mit seinem bis zu 380 PS Plug-in-Hybrid-Antrieb kann er langes Strecken ohne zu tanken zurücklegen, kann aber auch auf Strecken bis zu etwa 50 Kilometer abgasfrei und leise vor sich hin gleiten.

Sein Radstand knapp unter 3 Metern sorgt für Laufruhe und für viel Raum vorn, hinten und auch beim Gepäck.

Das mächtige SUV kann auf kurzen Strecken auch lokal abgasfrei unterwegs sein. Den neuen Jeep Grand Cherokee gibt es in 4 Ausstattungslinien: Limited, Overland, Trailhawk und Summit.

Die Preise beginnen bei runden 75.000 Euro. Der Trailhawk kostet mindestens 90.000 Euro und der Summit startet liegt bei 99.000 Euro. Selbstredend werden in diesem Segment die meisten Autos geleast.

Alle Linien sind übrigens so umfänglich ausgestattet, dass es kaum noch Optionen braucht. Bei diesen Preisen könnte man davon ausgehen, dass man die große Auswahl bei kurzen Lieferzeiten hat. Doch weit gefehlt. Das in den USA gebaute, neue Modell ist dort so beliebt, dass nicht ausreichend Stücke nach Europa und Deutschland kommen. Daher gibt es aktuell einen Bestell-Stopp für frei zu konfigurierbare Grand Cherokees. Wer Glück hat, kann beim Jeep Händler vorbestellte Autos bekommen. Wer spezielle Wünsche hat, der muss sich bis im 4. Quartal gedulden, wenn es die 2024er Modelle gibt.

Plug-in-Hybrid-Antrieb tritt an die Stelle von Diesel

Die Kraft des PHEV-Antriebs wird über eine sauber und schnell schaltendes 8-Gang-Automatik an alle 4 Räder geleitet. Unser Testwagen in der besonders stark auf den Geländeeinsatz ausgelegten Trailhawk Variante beschleunigt in etwa 6,3 Sekunden aus dem Start auf Tempo 100.

Bei 190 Stundenkilometer ist Schluss mit lustig. Die anderen Varianten schaffen mit 210 Stundenkilometern noch etwas mehr. Im E-Betrieb ist die Top-Speed auf 130 Stundenkilometer begrenzt, damit die Reichweite nicht zu schnell in die Knie geht. Beim Verbrauch darf man bei einem solch großen und schweren SUV keine Wunder erwarten. Um die 10 Liter muss man bei zurückhaltendem Gasfuß kalkulieren. Wobei der reale Verbrauch natürlich stark vom Anteil des E-Antriebs abhängt.

Daher sind die geringen WLTP-Verbrauchswerte bei den PHEVs wenig praxistauglich. Sie dienen mehr dem Vergleich mit ähnlichen Modellen. Auch wenn man im Vergleich mit europäischen Modellen beim Jeep nicht von Premium sprechen kann, ist der doch ordentlich verarbeitet und es wurden mittel-wertige Materialien verwendet. Natürlich profitiert der große Cherokee vom Stellantis-Konzern Baukasten, auch wenn es um Assistenz-System geht, die in großer Zahl und guter Qualität den Komfort und auch die Sicherheit erhöhen.

Ein für Jeep neues Gimmick ist ein Screen speziell für und vor dem Beifahrer.

Individuelle Bestellungen erst wieder ab dem 4. Quartal

Das Fahrverhalten des neuen Jeep Grand Cherokee würde ich nach unseren Testfahrten als komfortabel und nicht als sportlich bezeichnen, auch wenn die Dynamik der 380 PS natürlich ausreicht. Die Sitze sind bequem, geben aber auch guten Seitenhalt in schnell gefahrenen Kurven. Das und weitere Infos zum neuen Grand Cherokee findet Ihr in unserem Video.

Technische Daten:

Jeep Grand Cherokee Trailhawk 4xe

Antrieb: 2.0 4xe Plug-In Hybrid

Beschleunigung 0-100 km/h: 6,3 Sekunden

Batterieladezeit: 2,5 h bei 220V

Batterie: 17,28 kWh 400 V Lithium-lonen

Ladevolumen: 533 l, 1.463 l inklusive Sitzbereich

Zylinderanordnung: Reihenmotor

Basispreis: ab 90.500 Euro

