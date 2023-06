HiPhi gibt Preise für X- und Z-Modelle für Deutschland bekannt

HiPhi, sagt über sich, die meistverkaufte Marke für Premium-Elektrofahrzeuge in China zu sein. Das ist mal ne Ansage. Zunächst kommen zwei Modelle von HiPhi nun auch nach Europa. Der HiPhi X und der HiPhi Z sind ab sofort in Deutschland bestellbar. Kunden können die beiden Modelle in Kürze im ersten HiPhi Hub-Showroom Europas am Flughafen München in Augenschein nehmen. Erste Produktinformationen sind auf der globalen HiPhi-Website verfügbar.



Der HiPhi X:

Sein Antriebsstrang kombiniert 220-kW-Doppelmotoren vorne sowie hinten und ermöglicht eine Beschleunigung von 0 auf 100 in 3,9 Sekunden. Ein 97-kWh-Akku stellt eine potenzielle Reichweite von 460 km (WLTP) bereit.

Preise in Deutschland:

HiPhi X Sechssitzer 109.000 €

HiPhi X Viersitzer 123.000 €





Der HiPhi Z

ist ein vollelektrischer Luxus-GT, dessen Produktion erstmals im Jahr 2022 in China begann. Über zwei Elektromotoren wird eine maximale Leistung von 494 kW bereitgestellt. In 3,8 Sekunden beschleunigt der HiPhi Z aus dem Stand auf Tempo 100. Die 120-kWh-Batterie bietet unter WLTP-Bedingungen eine potenzielle Reichweite von 555 km.





Das Modell präsentiert Innovationen, darunter den weltweit ersten HiPhi Bot, ein robotisches, mehrachsiges Arm-Infotainmentsystem mit vier Freiheitsgraden und Hochgeschwindigkeitsbewegungen in acht Richtungen, das zwischen Hoch- und Querformat wechseln kann.



Preise in Deutschland:

HiPhi Z Fünfsitzer 105.000 €

HiPhi Z Viersitzer 107.000 €



Die ersten Kunden sollen ihre Autos im dritten Quartal 2023 erhalten.



Auf den HiPhi X und den HiPhi Z soll der HiPhi Y folgen, der auf der Shanghai Auto Show vorgestellt wurde. Dieses Modell ist vollständig für die europäischen Märkte konzipiert worden. Kundenbestellungen sollen ab Ende 2023 entgegengenommen werden.









