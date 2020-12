Bei der Farbwahl neuer Autos liegt in diesem Jahr Grau oder Silber ganz vorne. Jeder dritte Neuwagen kommt mit einer der beiden Farben auf die Straße. Damit stehen Grau und Silber seit dem Jahr 2000 auf der Spitzenposition aller Autofarben, mit einer Unterbrechung in den Jahren 2011 bis 2015, als Schwarz sich vorübergehend einen hauchdünnen Vorsprung erkämpfen konnte. Seit 2016 legen Grau und Silber wieder zu, während Schwarz in diesem Jahr nur noch auf einen Anteil von knapp einem Viertel kommt. (2020: 24 Prozent, 2010: 30 Prozent, 2000: 19 Prozent).



Platz drei geht im Jahr 2020 an die Farbe Weiß. Der Anteil der Pkw-Neuzulassungen mit dieser Farbe ist in den vergangenen 20 Jahren stetig gewachsen: Von vier Prozent im Jahr 2000 auf fast 12 Prozent im Jahr 2010, und aktuell auf 21 Prozent.



Die Dominanz der Farben Schwarz-Weiß-Grau/Silber war nicht immer so ausgeprägt. Vor 20 Jahren lag ihr Anteil bei lediglich 56 Prozent. Damals wählte noch jeder vierte Neuwagenkäufer die Farbe Blau. Bis 2010 fiel der Anteil von Autos mit blauem Lack auf elf Prozent und bleibt seither konstant. Im Jahr 2020 belegt das beruhigende Blau damit Platz 4 der Farbhitliste. Auch die Farbe Rot ist nach wie vor von vielen gewünscht, mit sieben Prozent aller Pkw-Neuzulassungen in 2020: Platz 5. Die anderen Farben wie Grün, Gelb, Braun, Orange und Lila haben eher Seltenheitswert. Zusammen bringen sie es gerade mal auf einen Anteil von fünf Prozent.



Viele Neuwagenkäufer denken bei ihrer Farbentscheidung offenbar bereits an den Wiederverkauf in einigen Jahren und rechnen sich den besten Wert bei einer Farbe aus, die im Spektrum Schwarz, Weiß und Grau/Silber liegt. Damit unterliegt die Farbwahl einem sich selbst verstärkenden Effekt. Wir sind gespannt, was das nächste Jahr bringt.



Die Auswertung des Verbandes der Automobilindustrie (VDA) basiert auf aktuellen Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA). Berücksichtigt sind alle Pkw-Neuzulassungen in Deutschland bis November 2020. ampnet