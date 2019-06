Ford zeigt heute den neu entwickelten Ford Puma, der in Deutschland Anfang 2020 auf den Markt kommen soll. Das 4,19 Meter lange, 1,54 Meter hohe und 1,93 Meter breite Crossover-Fahrzeug im SUV-Stil ist mit Mild-Hybrid-Antriebstechnologie versehen. Die neue Baureihe läuft im rumänischen Ford-Werk Craiova vom Band.

Motorisch setzt der neue Ford Puma unter anderem auf den Drei-Zylinder–Turbo-Benziner mit 1,0 Liter Hubraum in Verbindung mit einem 48-Volt-Hybridsystem. Dieser Hybrid-Antrieb entwickelt im neuen Ford Puma 114 kW (155 PS). Ebenfalls bereits zum Marktstart verfügbar sein wird der 1,0-Liter-Drei-Zylinder-Benziner ohne Hybrid-Technologie und einer Leistung von 92 kW (125 PS). Komplettieren soll das Puma-Motorenprogramm ein 1,5-Liter-Vier-Zylinder-Diesel mit ebenfalls 92 kW (125 PS), der zu einem späteren Zeitpunkt bestellbar sein wird.

Assistenzsysteme: Eine adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Verkehrsschild-Erkennungssystem soll für entspanntes und sicheres Fahren sorgen. In Verbindung mit dem Automatik-Getriebe beinhaltet sie auch einen Stau-Assistenten mit Stop & Go Funktion sowie einen Assistenten. Die Cloud-basierte Funktion „Lokale Gefahrenhinweise“ macht den Fahrer auf bedrohliche Verkehrslagen aufmerksam, noch bevor sie der Fahrer wahrgenommen hat.

Ford bietet den neuen Puma in Deutschland in vier Ausstattungsvarianten an, die sich durch unterschiedliche Features und Technologie-Pakete voneinander unterscheiden. Zum Marktstart stehen die Ausstattungsvarianten „Titanium“, „Titanium X“ und „ST-Line X“ zur Wahl. Ab Februar 2020 ist dann noch die Ausstattungsversion „ST-Line“ verfügbar. Den neuen Puma bietet Ford in zehn Karosserie-Farben an..

Der Gepäckraum stellt in der 5-sitzigen Konfiguration ein Ladevolumen von bis zu 456 Litern bereit. Werden die Lehnen der zweiten Sitzreihe umgeklappt, nimmt der Gepäckraum dank seines ebenen Ladebodens selbst Kisten und Kartons mit den Abmessungen 112 x 97 x 45 Zentimeter auf.

Hinzu kommt die serienmäßige Ford MegaBox, das ist ein flexibel nutzbares Unterflurfach mit einem Volumen von bis zu 80 Litern. Wird es zur vollen Ausschöpfung der Ladehöhe genutzt, kann der neue Puma auch zwei aufrechtstehende Golf-Bags transportieren. Zugleich bietet sich die Ford MegaBox etwa für schmutzige Sportgeräte oder Stiefel an, denn sie ist vollständig mit Kunststoff ausgekleidet und besitzt eine Ablauf-Schraube. Dadurch lässt sich die Ford MegaBox nach der Nutzung mit Wasser reinigen, das anschließend einfach abfließen kann.

Fotos: Ford