Der umfangreich aufgefrischte Ford Ranger ist ab sofort bestellbar und wird in Deutschland ab Mitte 2019 ausgeliefert. Zu haben ist der Pick-up ab einem Einstiegspreis von 33.112 Euro. Die Neuauflage des Pritschenwagens will in Deutschland mit serienmäßig zuschaltbarem Allradantrieb mit elektronischer Übersetzungswahl punkten und ist erstmals mit den fortschrittlichen 2,0-Liter-EcoBlue-Turbodieseln erhältlich.

Die Abgase werden von einem Dieselpartikelfilter und einem SCR-Kat mit AdBlue-Einspritzung gereinigt. In Kombination mit der auf Wunsch lieferbaren ebenfalls neuen 10-Gang-Automatik von Ford.

Neue Top-Motorisierung ist die Bi-Turbo-Version des EcoBlue-Vierzylinders: Dieses Triebwerk mobilisiert 156 kW (213 PS) und entwickelt ein maximales Drehmoment von 500 Newtonmetern (Nm) – 10 kW (13 PS) respektive 30 Nm mehr als das TDCi-Fünfzylinder-Aggregat mit 3,2 Liter Hubraum, das voraussichtlich bis September 2019 im Programm bleibt.

Europas meistverkaufter Pick-up

Der Ford Ranger ist Europas meistverkaufter Pick-up. 2018 lieferte Ford 51.500 Exemplare an europäische Kunden aus – ein Plus von mehr als 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. In Deutschland wurden im vergangenen Jahr 7.988 Ranger neu zugelassen.

Drei Karosserie-Varianten, vier Ausstattungsversionen

Ford bietet den neuen Ranger weiterhin in drei Karosserie-Varianten an: Neben der Version mit Einzelkabine (2 Türen, 2 Sitze) stehen die Extrakabine (2 Doppelflügeltüren, 2+2 Sitze) sowie die Doppelkabine (4 Türen, 5 Sitze) zur Wahl.

Der Ranger ist weiterhin in vier Ausstattungsversionen lieferbar: als XL (ab 33.112 Euro), als XLT (ab 38.128 Euro), als Limited (ab 45.119 Euro) und als Wildtrak (ab 47.469 Euro).

Fotos: Ford