Ford Ford Bronco (2023) – Alternative für Jeep Wrangler + Mercedes G-Klasse?

Ford Bronco – ein US-Geländewagen, der auch in Europa ein Renner werden könnte: Mit dem Bronco bringt Ford im neuen Jahr einen vielversprechenden Geländewagen nun auch in Europa auf den Markt. In den USA gibt es ihn seit 2020. Dort ist er ein Verkaufsschlager, der so gut läuft, dass Ford nun vorübergehend die Bestellbücher geschlossen hat. Schon im Jahr 1966 hat Ford einen – inzwischen legendären – Bronco gebaut.

Der neue Ford Bronco kommt 2023 nach Deutschland

Der neue Bronco ist ein kraftvoll gezeichnetes Mid-Size-SUV, das mit 2 (etwa 4,40 Meter lang) oder mit 4 Türen (etwa 5 Meter lang) angeboten wird. Zunächst soll aber nur der 4-Türer zu uns rollen. In der Höhe bringt es der Bronco auf runde 2 Meter. Nicht zuletzt für Fans von Jeep Wrangler und Mercedes G-Klasse könnte der Bronco ein spannende Alternative geben. Dabei dürfte vor allem die gelungene Optik des in Michigan gebauten Geländewagens ein Kaufargument sein.

Zunächst wohl nur mit reinen Benziner-Antrieben

In unserem Kurz-Test waren wir mit der 4-türigen Variante unterwegs, die von einem kraftvoll klingenden 2,7 Liter Bi-Turbo-6-Zylinder-Benziner angetrieben ist und 335 PS leisten kann. Die Kraft des Motors wird über eine 10-Gang-Automatik an die Räder geleistet. Dabei kann der Fahrer wählen, ob an alle 4 Räder oder nur an 2 Räder. Auch wenn finale Angaben noch nicht von Ford gemacht werden, wird es neben diesem Motor auch einen 2,3 Liter Benziner mit 304 PS geben, der seine Power aus 4 Zylindern schöpft und diese mittels eines 7-Gang-Manual-Getriebes überträgt.

Dieser Antrieb machte uns Freude, weil die zur Verfügung gestellte Kraft ein etwa 2,2 Tonnen wiegenden Bronco jederzeit souverän in Fahrt bringt.

Preise werden noch nicht genannt

Zu den Preisen macht Ford derzeit noch keine Angaben. Wir erwarten jedoch einen Startpreis von runden 40.000 Euro. Im ersten Halbjahr soll man den Bronco hierzulande bestellen können. Die ersten Auslieferungen werden für das 2. Halbjahr erwartet.

Wenn man einen typischen Geländewagen beschreiben sollte, könnte durchaus der Bronco mit seinem robusten Design benutzt werden. Auch wenn er überwiegend auf befestigten Straßen bewegt werden dürfte, was bekanntlich auch für den Jeep Wrangler und die G-Klasse gilt, bietet der Bronco das volle Gelände-Programm, das für Kenner in den beigefügten technischen Daten zum Ausdruck kommt. Für den Asphalt hat ihm Ford aber auch moderne Assistenz-Systeme und ein gut abgestimmtes Fahrwerk mitgegeben. Hier wirkt er deutlich weniger bockig, als manch typischer Kraxler.

Nach der ersten Testfahrt könnte sich der Autotester gut vorstellen, auch auf langer Strecke stressarm zu bewegen. Wobei man sich beim 2,7 Liter 6-Zylinder und bei zurückhaltendem Fahrstil auf einen Verbrauch deutlich jenseits der 10-Liter-Marke einstellen sollte. Wenn er gefordert wird, stehen Werte über 16 Liter je 100 Kilometer auf der Uhr.

Ab dem 1. Halbjahr bestellbar

Auch im Innenraum scheint es den Entwicklern um Robustheit gegangen zu sein. So sollen die wirklich bequemen Sitze abwaschbar sein. Gut so. Die Bedienung scheint auf den ersten Blick intuitiv. Sogar kabelloses Laden des Smartphones ist möglich. Das 3-fach-geteilt herausnehmbare Dach wäre für den Autotester eine Option, die er wählen würde, weil es den Bronco nahezu zum Cabrio machen kann. Dabei lassen sich die beiden vorderen Teile relativ leicht durch eine Person herausnehmen, das größere hintere Teil ist für eine Person schwer zu handeln.

Fazit

Der neue Ford Bronco ist ein Auto, das dem Autotester auch ganz privat gefällt. Es verbindet eine klassische Geländewagen-Optik mit Fahreigenschaften, die einen sowohl im Gelände als auch auf längerer Autobahnfahrt bestens ausstattet. Dazu gibt es jede Menge Raum fürs Gepäck und auch für bis zu 5 Personen. Mit den herausnehmbaren Dachteilen, kann großflächig Sonne und Fahrwind in den Innenraum gelangen. Ein Minus-Punkt ist der hohe Verbrauch. Denn eine Diesel-Option wird es wohl nicht geben. Ford macht zwar Andeutungen, dass es den Bronco auch mal rein elektrisch angetrieben geben wird, aber das wird wohl noch dauern. Das weltweit meiste verkaufte Automobil, den US-Pick-up Ford F-150, gibt es inzwischen sogar auch schon mit reinem E-Antrieb.

Also wohl nur eine Frage der Zeit. Ford verspricht, dass jeder Ford ab 2030 rein elektrisch motorisiert sein wird. Damit wohl auch der Bronco. Falls der Geländewagen tatsächlich ab 40.000 Euro zu haben sein wird, dürfte sich der US-Erfolg bald auch hierzulande einstellen. Wer einen möchte, dem kann man nur raten, lieber heute als morgen zum Ford-Händler seines Vertrauens zu eilen, um sich einen Vor-Vertrag zu sichern.

Technische Daten:

Ford Bronco

2,7 Liter Ti-VCT V6-Benziner 246kW/335 PS 10-Gang-Automatikgetriebe

Hubraum (cm3): 2.694

Bohrung (mm): 83,0

Leistung (kW/PS): 246/335

Drehmoment (Nm): 563 bei U/min: 3.100

Wendekreis (4-Türer): 12,13 m2