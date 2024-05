Faltos – Faltbarer Anhänger, der in (fast) jede Garage passt | In In Ratgeber | Von Von Bezahlte Kooperation

Der Faltos Anhänger

Ein Anhänger ist ja schon was richtig Praktisches. Aber die meisten von uns brauchen einen Anhänger eben nicht täglich, aber es ist uns wichtig, bei Bedarf stets schnell auf einen zugreifen zu können. Also braucht man einen Platz, auf dem man ihn sicher stellen kann. Nicht selten sieht man Anhänger auf öffentlichen Parkstreifen dauerhaft abgestellt, leicht daran zu erkennen, dass Unkraut unter ihm und um ihn herum gewachsen ist. Erlaubt ist diese Art des Abstellens allerdings nicht auf Dauer. Selbst Zeitgenossen, die eine Garage ihr eigen nennen dürfen, finden neben oder hinter ihrem Auto meist nicht ausreichend Platz für einen Anhänger. Was also tun?

Nur 90 Zentimeter tief – im zusammengefalteten Zustand

Hier bietet die deutsche Firma Faltos nun eine Lösung an, bei der man sich fragt, warum ist man darauf nicht schon früher gekommen: Einen faltbaren Anhänger! Wenn er in weniger als einer Minute zusammengefaltet wurde, ist grade mal knappe 90 Zentimeter tief, und passt damit selbst in kurzen Garagen hinter das Auto. In rund einer Minute ist der Faltos wieder aufgefaltet, stolze 2,40 Meter lang und 2,23 Meter breit. Ein geniales Teil. Dazu in ordentlicher Qualität. Die natürlich bezahlt sein möchte. Ab etwa 2.700 Euro ist der Faltos Anhänger zu haben. Zubehörteile wie eine Plane, eine Netz, ein Fahrrad- oder Motorradträger kosten natürlich extra. Der Faltos hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 750 Kilogramm und ein Leergewicht von etwa 200 Kilo. Daraus ergibt sich eine mögliche Zuladung von 550 Kilo.

Aufgeklappt: 2,40 Meter x 2,23 Meter

Ansonsten entstehen nur geringe Kosten. Ein Anhänger muss bei der Zulassungsstelle angemeldet werden. Faltos stellt dazu die notwenigen Unterlagen schon vor der Lieferung des Anhängers bereit. Neben den Zulassungskosten entstehen pro Jahr zwischen 19 und 50 Euro kosten für die Versicherung – je nach Anbieter. Alle 2 Jahre muss ein Anhänger zudem zum TÜV. Selbstredend braucht Ihr zum Ziehen eines Anhängers ein Auto mit Anhängerkupplung.

Unser Video über den faltbaren Anhänger von Faltos zeigt, wie er funktioniert

In unserem Video könnt Ihr sehen, wie der Faltos Anhänger angeliefert wird, wie er verpackt ist, wie man ihn aufbaut und wie man ihn in Betrieb setzt.