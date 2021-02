Erste Fotos des neuen DS 4

DS Automobiles zeigt erste Bilder des neuen DS 4. Das Kompaktklasse-Modell folgt als viertes eigenständiges Modell der Marke. Der DS 4 kommt in den Versionen DS 4, DS 4 Cross und DS 4 Performance Line. Es ist das erste in Deutschland gebaute DS-Modell und entsteht auf einer Weiterentwicklung der EMP2-Plattform. Der DS 4 ist damit „Designed in Paris, Made in Germany“ und soll die Symbiose aus deutscher Präzisionsarbeit und Pariser Luxus Savoir-Faire verkörpern. Der Marktstart des DS 4 ist für Ende des Jahres geplant.

Mit einer Breite von 1,83 Metern, 720 Millimeter-großen Rädern (mit Felgen bis 20 Zoll), einer kompakten Länge von 4,40 Metern und einer Dachhöhe von 1,47 Meter kommt der neue DS 4 daher. Die Front ist durch eine neue Lichtsignatur gekennzeichnet. Mit den DS Matrix LED Vision Scheinwerfern, LED-Tagfahrleuchten und den DS Wings ist die Frontpartie ein Hingucker.

Für den DS 4 stehen sieben Außenfarben zur Verfügung, darunter drei neue: Kupfer-Gold, Seiden-Grau, Velvet-Rot. Die vier bereits bewährten Farben von DS Automobiles sind: Kristall-Grau, Perla Nera-Schwarz, Platinum-Grau und Perlmutt-Weiß.

Die neue Version der EMP2-Plattform wurde konzipiert, um einen Plug-in-Hybrid-Antriebsstrang der neuen Generation unterzubringen, ohne das Platzangebot zu beeinträchtigen. Ein turboaufgeladener 4-Zylinder-Motor mit 133 kW (180 PS, 300 Nm) wird mit einem Elektromotor mit 81 kW (110 PS, 320 Nm) und einem e-EAT8-Getriebe kombiniert, was eine Gesamtleistung von 165 kW (225 PS, 360 Nm) ergibt. Der DS 4 wird von einer Batterie mit größerer Kapazität angetrieben, die eine Reichweite von mehr als 50 Kilometern im emissionsfreien Betrieb (WLTP) ermöglicht. Die Batterie-Kapazität beträgt 12,4 kW/h.

Darüber hinaus werden folgende Benzin- und Diesel-Motorisierungen angeboten: PureTech 130, PureTech 180, PureTech 225, BlueHDi 130, Alle Modelle sind ausschließlich mit 8-Gang-Automatikgetrieben ausgestattet.

Fotos: DS Automobiles