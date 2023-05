Enthüllung der dominierenden Teams und legendären Autos der DTM 2023

Die Deutsche Tourenwagen Masters (DTM) ist eine große Tourenwagenserie, die Motorsportfans seit Jahrzehnten in ihren Bann zieht. Mit einer reichen Geschichte, die bis ins Jahr 1984 zurückreicht, ist die DTM zum Synonym für spannende Rennen und harten Wettbewerb geworden. Im Jahr 2023 wird die DTM mit der Einführung des GT3-Reglements ein neues Kapitel aufschlagen und verspricht eine spannende Saison. Werfen wir einen genaueren Blick auf die dominierenden Teams und legendären Autos, die die Landschaft der DTM 2023 prägen werden.

Die DTM, die vom ITR e.V. sanktioniert wird und dem DMSB-FIA angegliedert ist, findet hauptsächlich in Deutschland statt, umfasst aber auch Rennen in ganz Europa. Das aktuelle Teilnehmerfeld der DTM besteht aus dem Audi Sport Team Abt Sportsline, dem Audi Sport Team Phoenix, dem Audi Sport Team Rosberg, dem BMW Team RMG, dem BMW Team RBM und Walkenhorst Motorsport. Diese renommierten Teams können auf eine lange Geschichte in der Serie zurückblicken und haben immer wieder spannende Leistungen auf der Rennstrecke gezeigt.

Die DTM-Saison 2023 stellt einen wichtigen Meilenstein dar, denn es wird die erste Saison sein, in der das neue GT3-basierte Reglement zum Einsatz kommt. Dieses Reglement sorgt für mehr Wettbewerbsgleichheit und ermöglicht engere und wettbewerbsfähigere Rennen, die eine gleiche Basis für Live-Wetten schaffen. Nach dem neuen Reglement werden die Autos mit 4,0-Liter-V8-Motoren ausgestattet sein, die eine maximale Leistung von 550 PS haben. Darüber hinaus werden die Fahrzeuge mit fortschrittlichen Technologien wie einer neuen Sicherheitszelle und einem verbesserten Feuerlöschsystem ausgestattet, die sowohl die Sicherheit des Fahrers als auch die Gesamtleistung erhöhen.

Zum Saisonstart am 26. und 28. Mai in der Motorsport Arena Oschersleben stellen wir Ihnen die Teams und Fahrer vor, die in der DTM-Saison 2023 antreten werden.

Audi Sport Team Abt Sportsline:

Das Audi Sport Team Abt Sportsline mit Sitz in Kempten ist seit dem Jahr 2000 ein prominenter Teilnehmer in der DTM. Im Laufe der Jahre hat das Team eine beeindruckende Bilanz vorzuweisen: viermal gewann es die DTM-Meisterschaft und siebenmal die Teamwertung. Namhafte Fahrer wie Mattias Ekström, Tom Kristensen und Allan McNish haben das Team vertreten. Im Jahr 2023 setzt das Audi Sport Team Abt Sportsline zwei Autos ein, die von Kelvin van der Linde und Ricardo Feller pilotiert werden, beides talentierte Fahrer, die der Saison ihren Stempel aufdrücken wollen.

Audi Sport Team Rosberg:

Das Audi Sport Team Rosberg ist eine Partnerschaft zwischen Audi Sport und dem Team Rosberg und hat seinen Sitz in Neustadt an der Weinstraße, Deutschland. Das Team tritt seit 2006 in der DTM an und hat mit drei DTM-Meistertiteln und zwei Team-Meistertiteln eine hervorragende Bilanz vorzuweisen. René Rast, Gary Paffett und Edoardo Mortara sind nur einige der bekannten Fahrer, die für das Audi Sport Team Rosberg gefahren sind. Allerdings wird das Team 2023 aus Budgetgründen nicht mehr an der DTM teilnehmen, wodurch ein Platz in der Startaufstellung frei wird.

BMW M Motorsport:

BMW M Motorsport, die Motorsportabteilung von BMW, kann auf eine lange Tradition in der DTM zurückblicken. Mit zehn Meistertiteln, darunter der jüngste Sieg im Jahr 2021, hat das Team immer wieder sein Können auf der Rennstrecke unter Beweis gestellt. Fahrer wie Martin Tomczyk, Jorg Muller und Bruno Spengler haben die Geschicke von BMW M Motorsport geleitet. In der Saison 2023 wird das Team zwei Fahrzeuge einsetzen, die von Sheldon van der Linde und Marco Wittmann gefahren werden, die beide die Erfolgsgeschichte des Teams fortsetzen wollen.

HRT Formula Racing:

HRT Formula Racing, ein deutsches Rennteam, gab 2021 sein Debüt in der DTM und sorgte sofort für Furore. In ihrer Debütsaison mit Maximilian Götz gewannen sie sowohl die Team- als auch die Fahrermeisterschaft. Das schnelle Wachstum hat HRT Formula Racing zu einer ernstzunehmenden Größe gemacht. Das fahrerische Können von Maximilian Götz, Luca Stolz und Arjun Maini hat die Attraktivität der Serie erhöht. Um weiterhin zu gewinnen, wird HRT Formula Racing in der Saison 2023 zwei Autos einsetzen, die von Luca Stolz und Arjun Maini gefahren werden.

Mercedes-AMG Team GruppeM Racing:

Das Mercedes-AMG Team GruppeM Racing, ein in Hongkong ansässiger Rennstall, steigt 2021 in die DTM ein. Während sie in ihrer ersten Saison den vierten Platz belegten, hat das Team sein Potenzial und seine Wettbewerbsfähigkeit unter Beweis gestellt. Maro Engel holte 2021 einen Sieg für das Team und zeigte damit, dass das Team in der Lage ist, die etablierten Konkurrenten herauszufordern. Mit Fahrern wie Maro Engel und Mikael Grenier am Steuer ist das Mercedes-AMG Team GruppeM Racing fest entschlossen, der Saison 2023 seinen Stempel aufzudrücken.

Team Rosberg:

Das Team Rosberg, das 1994 von Keke Rosberg, dem Formel-1-Weltmeister von 1982, gegründet wurde, ist seit 2006 ein beständiger Wettbewerber in der DTM. Mit drei DTM-Meisterschaften und zwei Team-Meisterschaften hat das Team Rosberg sein Können bereits mehrfach unter Beweis gestellt. René Rast, Gary Paffett und Edoardo Mortara haben das Team zu zahlreichen Siegen geführt. In der Saison 2023 wird das Team Rosberg jedoch aus finanziellen Gründen nicht mehr in der DTM antreten und damit eine Lücke im Meisterschaftskampf hinterlassen.

In der DTM-Saison2023 können sich die Fans auf eine spannende und hart umkämpfte Meisterschaft freuen. Das neue GT3-basierte Reglement hat das Spielfeld geebnet und sorgt für intensive Kämpfe auf der Strecke. Mit Teams wie Audi Sport Team Abt Sportsline, BMW M Motorsport, HRT Formula Racing und Mercedes-AMG Team GruppeM Racing, die talentierte Fahrer einsetzen, wird der Wettbewerb hart sein.

Die renommierten Fahrzeuge der DTM 2023 werden den Fahrern dank 4,0-Liter-V8-Motoren mit 550 PS die nötige Leistung bieten, um ihr Können unter Beweis zu stellen. Der Einsatz modernster Technologien, wie z. B. verbesserte Sicherheitsmerkmale, erhöht den Nervenkitzel und garantiert die Sicherheit der Teilnehmer.

Alle Augen werden auf die Motorsport Arena Oschersleben gerichtet sein, wenn das erste Rennen der Saison ansteht. Die DTM-Saison 2023, in der die Top-Teams mit ihren legendären Autos um die Vorherrschaft kämpfen, wird voraussichtlich ein Spektakel aus Geschwindigkeit, Talent und Dramatik. Machen Sie sich bereit für eine Saison, die lange in Erinnerung bleiben und die Motorsportfans in Atem halten wird.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren