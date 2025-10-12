DS N°4 (2026) – Das neue Premium-Kompaktmodell im Test | HYBRID | In DS In Clips | Von Von Redaktion/cwe

Der neue DS N°4 2025 ist da – das Nachfolgemodell des DS 4! 🚗✨ Im Video stelle ich euch den DS N°4 im Detail vor und nehme euch mit auf meinen Fahrbericht der Hybrid-Version mit 145 PS. Der DS N°4 verbindet französisches Luxusdesign mit deutscher Ingenieurskunst: Designed in Paris, Made in Germany.

Neben einem frischen Design, modernster Technik und luxuriösem Innenraum gibt es den N°4 jetzt auch als Hybrid, Plug-in-Hybrid und vollelektrisch.

👉 In meinem Test des Hybriden: Antrieb & technische Daten (145 PS, 5,2 l/100 km) Neues Front- & Heckdesign Innenraum: Luxusdetails, Infotainment mit ChatGPT, FOCAL Soundsystem Fahrverhalten & Komfort im Alltag Preis & Fazit

💡 Der DS N°4 positioniert sich als echte Premium-Alternative im Kompaktsegment – stilvoll, effizient und innovativ.