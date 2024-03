Dodge Charger Daytona Scat Pack

Der Dodge Charger der neuesten Generation will seine Legende elektrisieren. Der Charger will zudem seinen Titel als schnellstes und leistungsstärkstes Muscle-Car der Welt behalten, angeführt vom brandneuen, vollelektrischen Dodge Charger Daytona Scat Pack, der 670 PS leistet und voraussichtlich in 3,3 Sekunden von 0 auf 60 Meilen pro Stunde beschleunigt um die Viertelmeile in geschätzten 11,5 Sekunden zu absolvieren. Zu den elektrifizierten Modellen gehört auch der 496 PS starke Dodge Charger Daytona R/T.

Der brandneue Dodge Charger verfügt serienmäßig über einen Allradantrieb für alle Modelle und bietet zusätzlich auch Varianten mit Verbrennungsmotor – den 550 PS starken Dodge Charger SIXPACK HO mit 3,0-Liter-Twin-Turbo-Hurricane-Hochleistungsmotor und den 420 PS starken Dodge Charger SIXPACK SO, angetrieben vom 3,0-Liter-Twin-Turbo-Hurricane-Motor mit Standardleistung.

„Der elektrifizierte Dodge Charger Daytona Scat Pack bietet die Leistung des Charger Hellcat Redeye und kündigt seine Präsenz durch den weltweit ersten Fratzonic Auspuff-Kammer-Soundanlage an, während die Dodge Charger SIXPACK-Modelle mit Hurricane-Motor der Brotherhood of Muscle eine Benzinoption bieten, die mehr PS und Drehmoment produziert als die bisherigen 5,7- und 6,4-Liter-HEMI-Motoren“, sagt Tim Kuniskis, CEO der Marke Dodge.

Die Produktion der Zweitürige Coupé-Versionen des vollelektrischen Dodge Charger Daytona Scat Pack und Dodge Charger Daytona R/T wird Mitte 2024 beginnen. Die Produktion der vollelektrischen viertürigen Daytona Scat Pack- und R/T-Modelle wird im ersten Quartal 2025 beginnen. Die Produktion der zweitürigen Dodge Charger SIXPACK HO- und viertürigen Dodge Charger SIXPACK SO-Modelle mit Verbrennungsmotor soll ebenfalls im ersten Quartal 2025 beginnen. Der brandneue Dodge Charger wird im Werk Windsor (Ontario, Canada) gebaut.

Die Ankündigung der Marke Dodge über die vollelektrischen Charger-Daytona-Modelle und der Hurricane-Motor-angetriebenen Charger-SIXPACK-Angebote steht im Einklang mit dem Stellantis Dare Forward 2030 Plan, in dem elektrifizierte und effizientere Antriebssysteme Stellantis dabei helfen werden, den globalen CO2-Fußabdruck bis 2030 um 50% zu reduzieren und das Ziel von Netto-Null-CO2-Emissionen bis 2038 zu erreichen.

Das weltweit erste elektrische Muscle-Car

Mit dem brandneuen Dodge Charger erweitert Dodge die Brotherhood of Muscle um das erste vollständig elektrische Muscle-Car. Die Dodge Charger-Modelle der neuesten Generation stellen die ersten Fahrzeuge dar, die auf der STLA Large-Plattform basieren, einer hochflexiblen BEV-native Plattform, die das Potenzial hat, extreme Leistung zu transportieren.

Die vollelektrischen Dodge Charger Daytona-Modelle mit Allradantrieb haben ein 400-V-System, das eine Leistung wie ein V8 ohne Abgasemissionen und ein sofort anliegendes Drehmoment liefert. Das System umfasst eine ochvoltbatterie, ein integriertes Lademodul und sowohl einen vorderen als auch einen hinteren elektrischen Antriebsmotor (electric drive module, EDM). Das vordere EDM verfügt über eine Vorderachs-Entkopplung, die Reichweite und Effizienz verbessert, während das hintere EDM über ein mechanisches Sperrdifferenzial verfügt, um Traktion und Leistung zu erhöhen. Sowohl die vorderen als auch die hinteren EDMs verfügen über eine 3-in-1-Architektur (Wechselrichter, Getriebe und Motor) und erzeugen jeweils 335 PS (250 kW) und 300 lb.-ft. Drehmoment.

Das Batteriepaket hat eine installierte Kapazität von 100,5 kWh und eine Spitzenentladungsrate von 550 kW – speziell entwickelt, um die Beschleunigung zu maximieren, indem es dem Motor ermöglicht, die größtmögliche Leistung zu nutzen, die die Batterie innerhalb einer Viertelmeile abgeben kann. Die Batteriezellenstruktur ist prismatisch und bietet eine strukturell stabilere Zelle mit besserer Wärmeleistung durch ein starres Gehäuse, was zu niedrigeren Batterietemperaturen bei Hochleistungsfahrten führt. Die Nickel-Kobalt-Aluminium-Chemie der Batteriezelle sorgt für mehr Leistung pro Gramm – das ist die batterieelektrische Version von Kraftstoff mit hoher Oktanzahl.

Das 400-V-System vereint sechs Leistungsstufen in einem Antriebsstrang. Der Charger Daytona R/T wird mit einem standardmäßigen Direct Connection Stage 1-Upgrade-Kit geliefert, das 40 PS auf insgesamt 496 PS hinzufügt, während das Daytona Scat Pack mit einem Stage 2-Kit geliefert wird, das eine Steigerung um zusätzliche 80 PS bietet. Die Gesamtleistung steigt auf 670 PS. Zukünftige Daytona-Modelle erfordern den Kauf von Direct Connection Stage-Kits, um von den Basismodellen auf die Leistung der Stufen 1 und 2 aufzurüsten.

Die Charger Daytona-Modelle nutzen außerdem ein fortschrittliches und anpassbares regeneratives Bremssystem, das die kinetische Energie des Fahrzeugs beim Abbremsen in Elektrizität umwandelt, um die Gesamtreichweite zu erhöhen. Fahrer können den Grad des regenerativen Bremsens (0,1 g, 0,2 g oder 0,3 g Rekuperation) mithilfe von Schaltwippen anpassen, um das Fahrerlebnis individuell zu gestalten.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Leistungsdynamik der nächsten Generation

Der brandneue Dodge Charger ist sowohl innen als auch außen mit Muscle-Car-DNA ausgestattet. Der Charger ist vollgepackt mit Leistungsmerkmalen, darunter ein PowerShot-Modus mit stufenweise 40 PS für Charger Daytona-Modelle; Drag-, Track-, Drift- und Donut-Modi; 20-Zoll-Räder mit 305er-Vorder- und 325er-Hinterreifen; das größte Bremspaket, das jemals für ein Dodge-Fahrzeug angeboten wurde; semiaktive Doppelventilfederung; Rennvorbereitungsfunktionen; Line Lock, Launch Control und mehr, alle mit serienmäßigem Allradantrieb für alle Charger-Modelle.

PowerShot : PowerShot ist über eine Taste unten rechts am Lenkrad zugänglich und gehört zur Standardausstattung der Charger Daytona Scat Pack- und R/T-Modelle. Bei Aktivierung liefert es 15 Sekunden lang schrittweise 40 PS.

: PowerShot ist über eine Taste unten rechts am Lenkrad zugänglich und gehört zur Standardausstattung der Charger Daytona Scat Pack- und R/T-Modelle. Bei Aktivierung liefert es 15 Sekunden lang schrittweise 40 PS. Hochleistungsbremsen : Verfügbar mit der Track-Paket-Option für den Charger Daytona Scat Pack, massive, belüftete 16-Zoll-Brembo-Bremsscheiben und rote Sechs-Kolben-Festsättel vorn/Vier-Kolben-Hinten vergrößern die überstrichene Fläche im Vergleich zum Vorgänger SRT um mehr als 30 %. Es ist das größte Bremspaket, das für ein Dodge-Fahrzeug angeboten wird, und bietet ultimative Leistung auf der Rennstrecke und Beständigkeit gegen Bremsfading

: Verfügbar mit der Track-Paket-Option für den Charger Daytona Scat Pack, massive, belüftete 16-Zoll-Brembo-Bremsscheiben und rote Sechs-Kolben-Festsättel vorn/Vier-Kolben-Hinten vergrößern die überstrichene Fläche im Vergleich zum Vorgänger SRT um mehr als 30 %. Es ist das größte Bremspaket, das für ein Dodge-Fahrzeug angeboten wird, und bietet ultimative Leistung auf der Rennstrecke und Beständigkeit gegen Bremsfading Brake by Wire eBoost: Das intelligente Bremssystem Brake by Wire nutzt ein zentrales Modul zur Steuerung der Fahrzeugverzögerung, kombiniert Regeneration und Grundbremsung, um optimale Bremskraft und Pedalrückmeldung zu liefern

Das intelligente Bremssystem Brake by Wire nutzt ein zentrales Modul zur Steuerung der Fahrzeugverzögerung, kombiniert Regeneration und Grundbremsung, um optimale Bremskraft und Pedalrückmeldung zu liefern Räder/Reifen : Der neue Dodge Charger verfügt über das größte Reifenpaket, das Dodge bisher verwendet hat, mit 20-Zoll-Rädern und Goodyear Eagle F1 Supercar 3 305/35ZR20XL Vorderreifen und 325/35ZR20 Hinterreifen.. Das Reifenpaket, das erste straßenkursorientierte gestaffelte Setup für einen Dodge Charger, ermöglicht die unabhängige Abstimmung der Vorder- und Hinterreifen, wobei die Vorderreifen auf maximale Querbeschleunigung und die Hinterreifen auf Stabilität abgestimmt sind.

: Der neue Dodge Charger verfügt über das größte Reifenpaket, das Dodge bisher verwendet hat, mit 20-Zoll-Rädern und Goodyear Eagle F1 Supercar 3 305/35ZR20XL Vorderreifen und 325/35ZR20 Hinterreifen.. Das Reifenpaket, das erste straßenkursorientierte gestaffelte Setup für einen Dodge Charger, ermöglicht die unabhängige Abstimmung der Vorder- und Hinterreifen, wobei die Vorderreifen auf maximale Querbeschleunigung und die Hinterreifen auf Stabilität abgestimmt sind. Aufhängung Der Charger ist mit einer Mehrlenker-Vorderradaufhängung ausgestattet, die eine höhere Leistung bei Kurvenfahrten mit Steifigkeit durch geschmiedete Aluminiumlenker bietet, was zu Haltbarkeit, Dynamik und Handling-Leistung beiträgt. Die vollständig unabhängige Hinterradaufhängung wurde mit Blick auf Leistung entwickelt, mit einer optimierten Vordergeometrie zur Verbesserung des Lenkgefühls und einer einzigartigen 4-Lenker-Hinterradaufhängungsgeometrie für den Charger, die die Karosseriekontrolle bei schnellen Kurvenfahrten verbessert

Der Charger ist mit einer Mehrlenker-Vorderradaufhängung ausgestattet, die eine höhere Leistung bei Kurvenfahrten mit Steifigkeit durch geschmiedete Aluminiumlenker bietet, was zu Haltbarkeit, Dynamik und Handling-Leistung beiträgt. Die vollständig unabhängige Hinterradaufhängung wurde mit Blick auf Leistung entwickelt, mit einer optimierten Vordergeometrie zur Verbesserung des Lenkgefühls und einer einzigartigen 4-Lenker-Hinterradaufhängungsgeometrie für den Charger, die die Karosseriekontrolle bei schnellen Kurvenfahrten verbessert Semiaktive Doppelventil-Federung: Optional beim Charger Daytona Scat Pack mit Track-Paket. Die Adaptive-Dämpfer-Federung nutzt zwei Ventile (eines für die Druckstufe, eines für die Zugstufe), dreimal so viele Karosseriebeschleunigungsmesser und viermal so viele Radnabenbeschleunigungsmesser und viermal so viele Fahrhöhensensoren wie beim bisherigen Charger, was eine höhere Dämpfungskraft in Fahrsituationen, eine sanftere Fahrt auf unebenen Straßen und einen größeren Bereich an Personalisierung in jedem Fahrmodus ermöglicht

Optional beim Charger Daytona Scat Pack mit Track-Paket. Die Adaptive-Dämpfer-Federung nutzt zwei Ventile (eines für die Druckstufe, eines für die Zugstufe), dreimal so viele Karosseriebeschleunigungsmesser und viermal so viele Radnabenbeschleunigungsmesser und viermal so viele Fahrhöhensensoren wie beim bisherigen Charger, was eine höhere Dämpfungskraft in Fahrsituationen, eine sanftere Fahrt auf unebenen Straßen und einen größeren Bereich an Personalisierung in jedem Fahrmodus ermöglicht Fahrmodi: Eine Reihe von Fahrmodi geben dem Fahrer die Möglichkeit, den Charakter des Muscle Cars zu bestimmen, darunter Auto, Eco, Sport, Wet/Snow und Track and Drag (nur beim Charger Daytona Scat Pack serienmäßig verfügbar). Der Track-Modus sorgt für maximale Fahrzeugleistung auf glatten, trockenen Oberflächen, während der Drag-Modus, der für den Einsatz auf einem Dragstrip gedacht ist, für optimalen Dragstrip-Start und Geradeausbeschleunigung sorgt Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Eine Reihe von Fahrmodi geben dem Fahrer die Möglichkeit, den Charakter des Muscle Cars zu bestimmen, darunter Auto, Eco, Sport, Wet/Snow und Track and Drag (nur beim Charger Daytona Scat Pack serienmäßig verfügbar). Der Track-Modus sorgt für maximale Fahrzeugleistung auf glatten, trockenen Oberflächen, während der Drag-Modus, der für den Einsatz auf einem Dragstrip gedacht ist, für optimalen Dragstrip-Start und Geradeausbeschleunigung sorgt Rennoptionen: Der Charger bietet jetzt mehr Optionen als je zuvor, um die Leistung eines Muscle-Cars zu erkunden: Donut-Modus: Ermöglicht dem Fahrzeug, nur die Hinterräder anzusteuern und sich um eines der Vorderräder zu drehen, ohne dass das Traktionskontrollsystem eingreifen muss. Drift-Modus: Der Fahrer kann drei Stufen des Schräglaufwinkels auswählen, das Drehmoment wird auf die Hinterachse übertragen, wobei die Vorderachse zur Aufrechterhaltung des Schräglaufwinkels beiträgt. Die vorderen Dämpfer werden ganz weich und die hinteren Dämpfer ganz steif, um einen Übersteuerzustand zu ermöglichen, und das Traktionskontrollsystem ermöglicht unterschiedliche Radgeschwindigkeitsdifferenzen. Line Lock: Gibt dem Fahrer die Möglichkeit, die Vorderräder zu blockieren, Drehmoment von der Vorderachse zu entfernen und die Hinterreifen durchdrehen zu lassen, um die Reifen vor einem Startereignis zu reinigen und aufzuwärmen Launch Control: Bietet optimale Geradeausbeschleunigung aus dem Stand, mit fünf wählbaren Startintensitätsstufen Rennvorbereitung: Der neue Charger stellt Dodge-exklusive Methoden zur Rennvorbereitung für Drag Racing oder Rennstrecken-Rennen vor. Da bei Drag Racing der Energiebedarf kurzfristig ist, unterstützt das Rennvorbereitungssystem eine optimale Energieabgabe durch eine wärmere Batterie. Rennstreckenrennen erfordern einen längeren Energieverbrauch, der die Batterie erwärmt, was das Rennvorbereitungssystem dazu veranlasst, eine kältere Starttemperatur zu erreichen, wodurch die Batterie mehr Zeit zum Aufheizen hat und mehr Zeit auf der Rennstrecke verbleibt. Leistungsseiten: Wie bei den jüngsten Dodge-Performance-Fahrzeugen liefern die Leistungsseiten im Infotainment-System Informationen zu wichtigen Leistungskennzahlen wie Timern, Anzeigen, g-Kräfte und mehr. Karosseriestruktur: Die Dodge Charger Daytona-Modelle erreichen eine nahezu perfekte Gewichtsverteilung zwischen den beiden Achsen, was das Handling und die Kontrolle des Fahrzeugs verbessert. Eine höhere Gesamtsteifigkeit der Karosseriestruktur trägt zur Leistung und Fahrqualität bei und minimiert Vibrationen im Antriebsstrang.

Der Charger bietet jetzt mehr Optionen als je zuvor, um die Leistung eines Muscle-Cars zu erkunden:

Klares Außendesign

Der brandneue Dodge Charger präsentiert eine Destillation des Muscle-Car-Designs durch ein modernes, kraftvolles Äußeres, das sich auf die Funktion konzentriert, Übermaß vermeidet und sich auf subtile Weise von den klaren, zeitlosen Linien seiner Vorgänger inspirieren lässt.

Der von Dodge zum Patent angemeldete vordere R-Wing, der exklusiv für Charger Daytona-Modelle erhältlich ist, ist eine Anlehnung an das ursprüngliche Design des Charger Daytona und ermöglicht gleichzeitig den Luftstrom durch einen vorderen Durchgangsbereich, wodurch der Abtrieb erhöht und gleichzeitig ein einzigartiges optisches Profil geschaffen wird.

Bei Daytona-Modellen ist die schwarze untere Heckverkleidung mit einem Daytona-Textlogo sowie einem Fratzonic-Textlogo in der Nähe des zum Patent angemeldeten, weltweit ersten Fratzonic-Auspuff-Kammer-Soundanlage geprägt. Allen Charger-Modellen gemeinsam ist die markante, fahrzeugübergreifende weiße LED-Frontbeleuchtung und die roten „Feuerring“-LED-Heckleuchten, wobei die Vorder- und Rücklichter durch ein leuchtendes Fratzog-Logo zentriert sind – das neue Symbol der Fahrzeuge der neuen Generation der Marke Dodge. Das Dodge-Logo ist dezent in die Scheinwerfer eingraviert.

Das völlig neue Charger-Design zeichnet sich durch einen reinen Widebody-Stil aus, und sowohl die zweitürigen Coupés als auch die viertürigen Limousinen haben einen gemeinsamen Radstand. Das optionale, durchgehende Glasdach (serienmäßig ist ein glänzend schwarz lackiertes Dach erhältlich) verstärkt das Open-Air-Feeling der Kabine und sorgt zusammen mit der großen Heckklappe für ein weitläufiges Glasdach.

Eine Auswahl kräftiger Farbangebote ist typisch für Dodge und der brandneue Charger enttäuscht diesbezüglich nicht mit acht Außenoptionen: After Dark, Bludicrous, Destroyer Grey, Diamond Black, Peel Out, Redeye, Triple Nickel und White Knuckle.

Der Innenraum mit „Attitude“

Die reine Designästhetik des Äußeren überträgt sich auf das dynamische, fahrerorientierte Innendesign des brandneuen Dodge Charger und verstärkt das moderne, viszerale Gefühl des neuen Cockpits.

Das Instrumententafel- und Konsolendesign des Fahrzeugs beinhaltet freistehende, breitformatige 10,25-Zoll- oder optional 16-Zoll-Clusterbildschirme, wobei ein 12,3-Zoll-Mitteldisplay in einer angewinkelten Mittelkonsole positioniert ist, die für einen Innenraum mit modernem technischem Flair sorgt. Linienführung und Textur erinnern an die ikonische Instrumententafel des Dodge Charger von 1968.

Die immersive neue Innenbeleuchtung „Attitude Adjustment“ mit 64 Farben und einstellbarer Intensität reagiert auf Fahrzeugereignisse wie das Öffnen der Tür und das Drücken des Startknopfes. Die Attitude Adjustment-Beleuchtung erstreckt sich von der Fahrertür über die Instrumententafel bis zur Beifahrertür um 270 Grad.

Das Lenkrad verfügt über ein Design mit flacher Oberseite und flacher Unterseite und verfügt über Schaltwippen zur Steuerung des regenerativen Bremsens sowie eine PowerShot-Taste – für den schnellen Zugriff an der Vorderseite des Lenkrads. Ein völlig neuer, moderner „Pistolengriff“-Schalthebel und der Start-Knopf sind dicht beieinander auf der Mittelkonsole untergebracht, in der sich auch eine induktive Smartphone-Ladestation befindet.

Stoff- und Kunstledersitze gehören zur Standardausstattung. Zu den Premium-Optionen gehören beheizbare Sitze aus schwarzem Nappaleder und dämonisches rotem Nappaleder. Sitze mit fester Kopfstütze und hoher Rückenlehne sind mit dem Plus-Paket, dem Track-Paket und dem Carbon- und Wildleder-Paket erhältlich.

Der völlig neue Dodge Charger bietet in seinem „Hidden Hatch“-Muscle-Car-Design mit umklappbaren Rücksitzen erstklassigen Lade- und Laderaum im Heck. Die maximale hintere Ladefläche beträgt 38,5 Kubikfuß, 133 % mehr Ladevolumen als beim bisherigen Charger. Der „Frunk“-Bereich bietet zusätzlichen Stauraum von 1,5 Fuß Kubikfuß.

Zu den optionalen Paketen zur Individualisierung des brandneuen Dodge Charger gehören das Blacktop-Paket, das Track-Paket, das Carbon & Wildleder-Paket und das Sun & Sound-Paket. Serienmäßig gibt es eine 506 Watt starke Alpine-Stereoanlage mit neun Lautsprechern und Subwoofer beim Daytona Scat Pack und R/T. Ein hochwertiges Alpine-System mit 18 Lautsprechern und 914 Watt und Subwoofer ist für alle Ausstattungsvarianten optional.

Infotainment: One-Touch-Benutzererlebnis

Das Benutzererlebnis und das Infotainmentsystem spielen bei der Gestaltung des Aussehens, des Fahrverhaltens, des Sounds und des Fahrgefühls des Dodge Charger der nächsten Generation eine wichtigere Rolle als je zuvor. Eindrucksvolle visuelle Elemente stehen im Einklang mit dem Ethos der Marke Dodge, beginnend mit dem 10,25-Zoll- (Daytona R/T) und 16-Zoll- (Daytona Scat Pack) Kombiinstrument in einem freischwebenden Design, das für Stellantis ein Novum ist. Zu den Cluster-Optionen gehören klassische, fokussierte und navigationsbasierte Layouts sowie anpassbare Cluster-Inhalte.

Ein optionales Augmented Head-up Display (HUD) projiziert ein großes Sichtfeld mit einer verbesserten virtuellen Bildentfernung. Der serienmäßige 12,3-Zoll-Zentral-Touchscreen bietet schnellen Zugriff auf das Uconnect 5-Infotainmentsystem, kabelloses CarPlay/Android Auto und Dodge Connected Services.

Ein einzigartiges One-Button-Press-Erlebnis ermöglicht es dem Fahrer, die Persönlichkeit des Fahrzeugs sofort zu ändern. Durch einfaches Drücken einer Lenkradtaste ändert sich die Fahrzeugdynamik, während sich auch die Fahrerinformationen im Kombiinstrument und im HUD entsprechend dem gewählten Fahrmodus ändern.

Das zum Patent angemeldete Fratzonic Auspfuff-Kammer-Soundsystem für Charger Daytona-Modelle verwendet zwei passive Strahler, um ein einzigartiges Soundprofil mit Hellcat-Soundintensität zu schaffen, das die Vorurteile eines typischen leisen BEV zerstört und stattdessen einen Sound liefert, der der Brotherhood of Muscle würdig ist. Die Klangintensität ist mit einer höheren Leistung verbunden, wobei auch ein Stealth-Soundmodus verfügbar ist. Deutliche Fahrzeuggeräusche unterstützen das Feedback des Fahrers, insbesondere auf der Rennstrecke und bei höheren Geschwindigkeiten, und verstärken das immersive Gefühl im Auto.

Die Uconnect 5-Plattform bietet einen anpassbaren, intuitiven Touchscreen mit Registerkarten für den Zugriff auf Funktionen wie Medien, einschließlich SiriusXM, TomTom-Navigation, Amazon Alexa-Funktionen und mehr. Eine neue Funktion „Navigator Charging Location“ für vollelektrische Modelle informiert den Fahrer darüber, ob der Dodge Charger Daytona möglicherweise aufgeladen werden muss, um ein Ziel zu erreichen, und lokalisiert potenzielle Ladestationen entlang der Route. Auf den über den Uconnect 5-Touchscreen zugänglichen Seiten von Elektrofahrzeugen werden Informationen zum Stromfluss, zum Batterieregenerationsstatus und zum Ladestatus ausgetauscht. Über das Uconnect 5-System können auch Leistungsseiten für den brandneuen Charger mit Informationen zu wichtigen Fahrzeugleistungskennzahlen abgerufen werden.

Der neue Dodge Digital Key bietet nahtlosen Zugriff auf den neuen Dodge Charger Daytona über Ihr Smartphone und enthält eine NFC-Smartcard für Abenteuer ohne Telefon. Die Dodge Smartphone-App ermöglicht die Fernüberwachung des Ladezustands, die Festlegung von Ladeplänen und den Standort von Ladestationen.

Drive Experience Recorder

Mit dem im Track Package enthaltenen Drive Experience Recorder

können Fahrer ihre Leistung auf der Rennstrecke im brandneuen Dodge Charger Daytona aufzeichnen und analysieren.

Der Rekorder mit Benutzeroptionen bietet eine synchronisierte Protokollierung von Audio-, Video- und Fahrzeugdaten für die Aufzeichnung von Drag-Rennen und Rundstreckenrennen. Das vollständig integrierte System verfügt über eine nach vorne gerichtete 1080p-Kamera mit 60 Bildern pro Sekunde, ein Mikrofon und einen USB-Anschluss zur Aufzeichnungsspeicherung. Zu den Optionen für die Analyse nach dem Ereignis gehört die Wiedergabe im Fahrzeug oder über externe Tools.

Muscle-Car-Reichweite

Der Dodge Charger Daytona R/T wird voraussichtlich eine Reichweite von mehr als 317 Meilen bieten, während der leistungsstärkere Charger Daytona Scat Pack eine rein elektrische Reichweite von 260 Meilen bietet. Beide Fahrzeuge können mit einem DC-CCS-Schnellladegerät in etwas mehr als 27 Minuten von einem Ladezustand von 20 auf 80 % aufgeladen werden. Die geschätzte Ladekapazität beträgt etwa 9,9 Meilen pro Minute Ladezeit für den Daytona R/T und 8,1 Meilen pro Minute für den Daytona Scat Pack an einer 350-kW-Schnellladestation.

Muscle-Car-Leistung gepaart mit serienmäßiger erweiterter Sicherheit

Der neue Dodge Charger bietet eine vollständige Palette serienmäßiger und Sicherheits- und erweiterter Fahrfunktionen. Zudem verfügt der Dodge Charger außerdem über das höchste Niveau an autonomen Fahrfunktionen aller Muscle-Cars. Zum Serienumfang aller Charger-Modelle gehören:

Vorwärtskollisionswarnung und automatische Notbremsung mit Erkennung gefährdeter Verkehrsteilnehmer

Aktives Spurmanagement

Aktiver Fahrassistent

Adaptive Geschwindigkeitsregelung mit Stop and Go

Erkennung des toten Winkels mit Erkennung des hinteren Querweges

Verkehrszeichenerkennung

Müdigkeitserkennung

Zu den optionalen Funktionen gehören:

Abstandswarnung vorne/hinten/seitlich: Ultraschallsensoren können Hindernisse an den Seiten des Fahrzeugs erkennen und den Fahrer warnen

Ultraschallsensoren können Hindernisse an den Seiten des Fahrzeugs erkennen und den Fahrer warnen 360-Grad-Surround-View-Kamera: Das Fahrzeug nutzt Front-, Seiten- und Heckkameras, um eine Vogelperspektive rund um das Fahrzeug zu ermöglichen

Das Fahrzeug nutzt Front-, Seiten- und Heckkameras, um eine Vogelperspektive rund um das Fahrzeug zu ermöglichen Vorderreifen bis Bordsteinkante: Das Fahrzeug verwendet Seitenkameras, um eine Sicht vom Reifen bis zum Bordstein bereitzustellen, bevor es am Bordstein parkt

Das Fahrzeug verwendet Seitenkameras, um eine Sicht vom Reifen bis zum Bordstein bereitzustellen, bevor es am Bordstein parkt ParkSense-basierte Kameraaktivierung: Das ParkSense-System aktiviert beim Parken die Frontkamera, um Objekte vor dem Fahrzeug auf dem mittleren Bildschirm anzuzeigen

Das ParkSense-System aktiviert beim Parken die Frontkamera, um Objekte vor dem Fahrzeug auf dem mittleren Bildschirm anzuzeigen Blinker-aktiver Blick auf den toten Winkel: Seitenkameras bieten dem Fahrer bei aktiviertem Blinker einen Blick auf den toten Winkel auf dem mittleren Bildschirm

Fotos: Dodge