Der neue NISSAN LEAF: Vom Öko-Auto zum Designer Stück

Nissan bringt den neuen Nissan Leaf (3. Generation) an den Start und erfindet den Klassiker komplett neu. Aufgebaut auf der modernen CMF-EV-Plattform (wie u. a. dem Renault Megane) kombiniert der neue Leaf aerodynamisches Design, jede Menge Platz und Alltagstauglichkeit. Ab einem Basispreis von 35.950 Euro hast du die Wahl zwischen zwei starken Antriebs- und Batterievarianten sowie vier Ausstattungslinien.

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Die wichtigsten Fakten auf einen Blick:

Zwei Akku-Optionen: 52 kWh (176 PS) oder die große 75-kWh-Batterie mit kraftvollen 217 PS.

Enorme Reichweite: Bis zu 623 Kilometer (WLTP) mit dem großen Akku dank Top-Aerodynamik und serienmäßiger Wärmepumpe! In der Realität sollte man mit 100 bis 160 km weniger kalkulieren.

Schnelles Laden: In etwa 30 Minuten lädst du an der Schnellladesäule bis zu 440 km Reichweite nach (bis zu 150 kW Ladeleistung). Verbrauch von ca. 13,5 bis 14,7 kWh/100 km WLTP. Auf unseren ersten Testfahrten haben wir indes über 17 kWh je 100 Kilometer notiert.

In diesem Kurz-Video checken wir das Design, die Technik und die Reichweiten-Specs. Was hältst du vom neuen Leaf?

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Technische Daten – Nissan Leaf (2027)

Motor: Elektromotor mit 160 kW (217 PS) und 355 Nm DrehmomentAntrieb: VorderradantriebBatteriekapazität (netto): ca. 75,1 kWh (alternativ kleinere Akku-Varianten erhältlich)

Reichweite (WLTP): Bis zu 624 km

Stromverbrauch (kombiniert): ca. 13,8 kWh/100 km (WLTP)

Ladeleistung: AC bis 11 kW, DC bis 150 kW

Beschleunigung (0–100 km/h): 7,6 Sekunden

Höchstgeschwindigkeit: 160 km/h

Abmessungen (L x B x H): 4.350 mm x 1.810 mm x 1.550 mm

Kofferraumvolumen: 437 bis 1.052 Liter

Leergewicht: 1.956 kg

Anhängelast (gebremst): 975 kg

Preis: ab 35.950 Euro