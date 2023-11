Der erste Polestar 4 läuft vom Band

Die Produktion des neuen Polestar 4 ist gestartet. Erste Auslieferungen werden in China noch vor Ende 2023 erwartet. Die offizielle Markteinführung des Polestar 4 in allen anderen Polestar Märkten ist für Anfang 2024 geplant. Zu den Händlern soll der Polestar 4 ebenfalls noch 2024 rollen.

Das erste vom Band laufende Serienfahrzeug ist in der Farbe Snow lackiert und mit den charakteristischen schwedengoldenen Designmerkmalen des Performance-Pakets versehen. Es ist der erste Polestar, der in Hangzhou Bay hergestellt wird. Die von der Geely Holding betriebenen Produktionsstätte wird mit Ökostrom, der das I-REC-Wasserkraftzertifikat trägt, sowie Photovoltaik-Strom, der auf dem Fabrikdach erzeugt wird, betrieben.

Thomas Ingenlath, CEO von Polestar: „Der erste Polestar 4, der heute vom Band läuft, ist das Ergebnis harter Arbeit von unzähligen Kolleginnen und Kollegen sowie Partnerunternehmen. Der Polestar 4 besticht durch sein Design und seine Leistung und ist in vielerlei Hinsicht ein bemerkenswertes SUV-Coupé. Er ist der erste Polestar mit einer virtuellen Heckscheibe und einem digitalen Rückspiegel der Spitzenklasse. Dieses Fahrzeug spielt eine sehr wichtige Rolle in unserem wachsenden Angebot an exklusiven Hochleistungs-Elektrofahrzeugen. Es verdeutlicht den Wert unseres diversifizierten und Asset-light Ansatzes, bei dem wir die Entwicklungs- und Fertigungskompetenz unserer Partner und Großaktionäre nutzen.“

Der Polestar 4 wurde erstmals im April 2023 auf der Shanghai Auto Show vorgestellt. Ab der zweiten Hälfte des Jahres 2025 wird eine zusätzliche Fertigung in Busan, Südkorea, für den lokalen Markt und den Export in nordamerikanische Märkte hinzukommen. Das SUV-Coupé ist der zweite SUV in der Polestar Produktpalette und ist nicht nur das schnellste Serienfahrzeug von Polestar, sondern enthält auch Designmerkmale, die erstmals in den Konzeptfahrzeugen von Polestar zu sehen waren. Der Polestar 4 liegt hinsichtlich Größe und Preis zwischen Polestar 2 und Polestar 3.

