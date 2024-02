Weltpremiere für eine Fusion aus Kunst und Innovation. Die BMW Group enthüllt heute (29.2.24) auf der Kunstmesse Frieze in Los Angeles den BMW i5 Flow NOSTOKANA. Er vereint die bei BMW entwickelte Technologie wechselnder Farben mit der Kunstsprache der südafrikanischen Künstlerin Esther Mahlangu. Das mit elektrisch animierbaren Folien-Segmenten versehene Designerstück verkörpert die neueste Entwicklungsstufe einer Farbwechsel-Technologie für Fahrzeug-Oberflächen.

Als zeitgenössische Hommage erinnert dieses Kunstobjekt an das 1991 von Esther Mahlangu gestaltete BMW Art Car. „Der BMW i5 Flow NOSTOKANA ist ein Tribut an die Historie der Marke BMW und setzt die Geschichte unseres globalen Kulturengagements in besonderer Weise fort. Er verbindet Kunst und Design durch progressive Technologie. Hier wird Technologie selbst zur Kunst“, sagt Adrian van Hooydonk, Leiter BMW Group Design.

1991 gestaltete Esther Mahlangu – als erste Frau und erste afrikanische Künstlerin – auf der Basis eines BMW 525i das 12. BMW Art Car. „Ihre Kunst hat mich bereits vor Jahren inspiriert, als dynamische Farbwechsel auf der Karosserie eines BMW nicht mehr als eine erste Idee waren“, sagt Stella Clarke, Research Engineer Open Innovations bei der BMW Group. „Diese Idee jetzt zu verwirklichen und dabei mit Esther Mahlangu zusammenzuarbeiten, ist eine überwältigende Erfahrung.“ Die charakteristischen Farben und geometrischen Muster der inzwischen 88- jährigen Künstlerin werden genutzt, um die neuartige Flow-Technologie auf den BMW i5 zu übertragen. Die Vielseitigkeit der elektrophoretischen Farbwechsel macht die voll-elektrische Limousine zu einem dynamischen Kunstwerk. „Es fasziniert mich zu sehen, wie moderne Technologie meine Kunst erweitert und einem völlig neuen Publikum zugänglich macht“, sagt Esther Mahlangu.

Esther Mahlangus Kunst trifft auf innovative Spitzentechnologie

Auf dem BMW i5 Flow NOSTOKANA, dessen Bezeichnung den Namen von Esther Mahlangus erstem Sohn aufgreift, erstrecken sich die animierbaren Foliensegmente in jeweils zwei Streifen über Dach, Motorhaube und Heck sowie über die Fahrzeugflanken. Ähnlich wie in einem E-Book-Reader befinden sich in jeder Folie mehrere Millionen Mikrokapseln. Die in ihnen enthaltenen Farbpartikel können durch elektrische Spannung in ihrer Struktur und Anordnung verändert werden. Dadurch werden die für Esther Mahlangus Kunst typischen Farben und Muster in immer wieder neuen Kompositionen dargestellt.

Begleitet werden die Animationen von einem Sound, der von Renzo Vitale, Creative Director Sound der BMW Group, eigens für den BMW i5 Flow NOSTOKANA komponiert wurde. Um die Klangwelten der Marke BMW und der südafrikanischen Ndebele-Kultur zu vereinen, verwendete er Sound- Sequenzen aus der Stimme Esther Mahlangus und dem Geräusch der von ihr zum Zeichnen verwendeten Federn. Kombiniert werden sie mit den Klängen, die Farbstifte im BMW Designstudio erzeugen, und dem akustischen Signal, das als Rückmeldung bei der Bedienung des Touch-Displays im BMW i5 zu hören ist. So entstand eine Sound-Mixtur, die zu Beginn jedes Farbwechsels sanft angestimmt wird und im Verlauf der Animation immer mehr an Intensität gewinnt.

Um die komplexen Ornamente detailgetreu zu inszenieren, ist der BMW i5 Flow NOSTOKANA mit 1.349 Folien-Segmenten versehen, die jeweils einzeln angesteuert werden können. Das für den Zuschnitt der Folie genutzte Laser-Trenn-Verfahren und das elektronische Steuerungsdesign wurden gemeinsam mit dem Partner „E Ink“ entwickelt. Die Anpassung an gebogene Flächen sowie die programmierten Animationen sind Eigenentwicklungen der BMW Group.

Die Technologie der Farbwechsel entwickelte sich rasant, seit dem im Jahr 2022 vorgestellten BMW iX Flow. Bei ihm konnte per Knopfdruck Wechsel zwischen Weiß und Schwarz ausgelöst werden. Schon ein Jahr später folgte die erste mehrfarbige Umsetzung. Auf den 240 Folien-Segmenten des BMW i Vision Dee konnten bis zu 32 Farben dargestellt werden. Die jüngste Entwicklungsstufe ermöglicht nun nochmals mehr Farben und Muster. Zugleich werden die Folien-Segmente robuster, was eine potentielle künftige Serienfertigung erleichtert. Zunächst bleibt der BMW i5 Flow NOSTOKANA aber ein Einzelstück.

Hommage an eine Kunst-Pionierin und ihre Werke

Als weltweit angesehene Künstlerin ist Esther Mahlangu für ihre Ndebele-Malerei bekannt, deren Ornamente ursprünglich wichtige Ereignisse oder festliche Anlässe symbolisierten. Esther Mahlangu hat sie von ihrer ursprünglichen Bedeutung gelöst und erstmals auf Leinwände, Teppiche oder Gegenstände des Alltags übertragen und so für die Zukunft bewahrt. Diese Kunstsprache interpretiert der BMW i5 Flow NOSTOKANA nun neu. Mit der Präsentation dieses Designerstücks auf der Frieze Los Angeles wird die langjährige Kooperation zwischen dem bayrischen Automobilhersteller und der renommierten Kunstmesse fortgesetzt.

Zur gleichen Zeit ist das BMW Art Car, auf das sich die Hommage bezieht, in nach mehr als 30 Jahren wieder in Südafrika zu sehen. Es ist Teil der von Iziko Museums of South Africa und der BMW Group in Kapstadt präsentierten Ausstellung “Then I Knew I Was Good at Painting”: Esther Mahlangu. A Retrospective, die noch bis zum 11. August 2024 das Lebenswerk einer der bedeutendsten Künstlerinnen und Kulturbotschafterinnen Südafrikas ehrt.

In Los Angeles präsentiert BMW mit der Frieze darüber hinaus erneut Frieze Music. Seit 2019 bringt die gemeinsame Initiative der zwei Partner eine Vielzahl von Musikern an der Schnittstelle zwischen Musik und Kunst zusammen. Die Rückkehr der Veranstaltung nach Los Angeles wird heute (29. Februar 2024) mit einem Live-Auftritt von Sudan Archives im Hammer Museum gefeiert.